'No me pises que llevo chanclas' encabeza el cartel del MiaQue Fest 2017 de Porcuna

'No me pises que llevo chanclas' encabeza el cartel del MiaQue Fest 2017, que se celebrará en Porcuna (Jaén) el primer fin de semana de agosto. Junto a la formación sevillana y a la espera de nuevas confirmaciones, los asistentes podrán disfrutar de Shirley Davis & The Silverbacks y Los Aslándticos, grupo éste que actuará como invitado en la final del Concurso de Bandas Emergentes (CBE).

Organizado por la Asociación Juvenil Miaque, el festival llega a su décimo cuarta edición con la fórmula que tan bien funcionó los dos últimos años, con la presencia de pesos pesados del panorama musical español como Raimundo Amador y Kiko Veneno.

"En esta ocasión, tendremos a los 'No me pises que llevo chanclas', que celebran sus 25 años de 'agropop' con actuaciones por toda la Península y que a buen seguro nos transportarán a los 90, permitiendo mezclar a los jóvenes y menos jóvenes en un mismo evento", ha comentado desde la organización a Europa Press.

Se subirán al escenario de La Redonda el sábado 5 de agosto, como también lo harán Shirley Davis & The Silverbacks, banda instrumental madrileña a la que se une la voz de la australiana Davis. No serán los únicos, ya que habrá dos propuestas más que la organización tiene previsto anunciar en breve.

Un día antes, tendrá lugar la final del XX Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna --#cbePorcuna--, que se disputarán Emisora Clandestina (Lanzarote), The Niftys (Albacete) y Santísima (Cádiz). El ganador de esta vigésima edición, que recibió 248 trabajos, se llevará un premio de 1.000 euros, mientras que para el segundo y el tercer clasificado será de 600 y 400 euros, respectivamente.

Junto a los tres finalistas, actuarán como grupo invitado los cordobeses Aslándticos, una formación "con mucha carretera y con mucha música a sus espaldas que se reinventa y que hará saltar al público al ritmo de canciones como 'Mi primer día'".

Por otro lado, y al margen del apartado musical, el MiaQue cuenta con espacio para la creación audiovisual a través del certamen 'Me quedo Corto', para el que ya se han inscrito más de 320 trabajos, de los que se seleccionarán varios para su exhibición en distintos lugares de Porcuna.

Además, se están preparando nuevas actividades paralelas para este festival, que tiene carácter gratuito, según ha añadido la organización no sin agradecer la colaboración del Ayuntamiento del municipio y de Cruzcampo que siguen a su lado "haciendo posible el festival y el concurso".