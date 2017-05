«¡Cantes mineros! A mí eso de cantes de Levante me suena muy raro»

Como quedó establecido en las entregas anteriores, Gabriel Moreno Carrillo, 'Gabriel Moreno', fue un artistas que durante su amplia trayectoria flamenca viajó por todo el mundo, primeramente a Nueva York - donde conoció al maestro de Pamplona Agustín Castellón 'Sabicas' - , y después con la mejicana María de la Luz Tena Alvarez 'Lucero Tena', y el madrileño guitarrista Víctor Monge Serrano 'Serranito'. Trío que protagonizaron una amplia historia de la música flamenca con enormes éxitos en la Rusia - los primeros en llevar el flamenco a las citadas latitudes - de aquel tiempo. Mas, su estancia en la ciudad de Nueva York y los aprendizajes que adquirió del maestro 'Sabicas' eran una cuestión - aparte de lo reflejado en la enseñanza de la perfección de algunos estilos - bastante significativa para contrastar la aceptación de nuestra cultura musical en aquellos lugares. Y por estos aspectos continué la entrevista que le realicé a 'Gabriel Moreno' el día 22 de septiembre del año 1990.

¿Cómo se vivía el flamenco en Nueva York cuando tú actuabas en la metrópolis? «Pues mejor que ahora, posiblemente. Me refiero al nivel de reuniones, a nivel de cuarto, de artistas, etcétera. Todas las noches, invariablemente, estábamos doce, quince, veinte personas cantando, bailando y tocando durante tres años. En ese sentido, pues mejor que hoy, porque en la actualidad difícilmente nos reunimos. Estas reuniones prácticamente han desaparecido. En aquella época en Nueva York pasamos ratos inolvidables».

El futuro

Y ante esto ¿Cómo ves el futuro del flamenco? «A mí me gustaría decir que el futuro lo veo muy bien, pero no es así y hay ciertas razones. Y es que si nosotros, si yo he tenido una base donde oír, pienso - con todos mis respetos para todo el mundo y sin tratar de molestar a nadie - que ha habido una serie de artistas que han dejado su sello y ahí está, y el que quiera aprender que aprenda. Me temo que la juventud tiene una influencia que dicen que es flamenca y yo creo que no. En cuanto al flamenco se le pone ritmo y acordes de bossa-nova, de jazz. creo que la raíz se está olvidando. Entonces lo que hay que hacer por parte del que tenga talento, porque Dios no se lo da a todo el mundo, es que cree dentro de una raíz y esa raíz es el flamenco, que es la música más hermosa del mundo. No hay por qué ponerle añadidos que no pertenecen a ella. Que una flauta, dos tambores y una tabla. está muy bonito. Pero que no es eso. El cante es una guitarra o tres, pero guitarras. y siempre mejor una, que te entiendes mucho mejor».

¿Qué te parecen las grabaciones de Manuel Torre? «En mis cortos conocimientos, si 'La Niña de los Peines' decía que era una superclase. tendría que serlo. Si don Antonio Chacón - me lo contaba 'Sabicas'- decía que era un superclase, yo no lo voy a discutir. ¡Ahora bien! Si me tengo que guiar por lo que he escuchado en sus grabaciones. no lo sé. Hay momentos - cantando por siguiriyas - que mi intuición me dice que ese hombre tuvo que ser un fenómeno, pero no puedo hablar con toda la propiedad que quisiera porque no lo oí personalmente. Sus grabaciones se hacían con nerviosismo. Los campanilleros que tiene grabado están desafinados, cada uno por su lado. Sin embargo, a la vuelta, esa siguiriya de 'Una camisa en mi cuerpo.' me dice que ese señor tuvo que ser un genio. Mas pienso que hay que guiarse por lo que decía Pastora, Chacón o el propio Antonio Mairena».

¿Cantes mineros o cantes de Levante? «¡Cantes mineros! A mí eso de cantes de Levante me suena muy raro. La levantica, la murciana, la cartagenera. ya lo dicen. Pero yo creo que esos son cantes menores. Es decir, no existen cantes menores según mi criterio, pero pienso que la madre de todo eso es la taranta. Y la taranta, según lo que yo he podido averiguar - según mis preocupaciones - , arranca de Linares. También es verdad que los mineros se van cruzando, pues unos van a trabajar allá arriba y otros bajan. La taranta de Linares tiene otra música, no se parece. No quiero molestar a nadie pero tengo que decir que es mucho más flamenca que las otras».

Festivales

¿Tienen futuro los festivales? «¡Malo! ¡Muy malo! No quiero pecar de pesimista. Los veo mal porque cada año hay menos y eso es por algo. Hace quince años había un treinta o cuarenta por ciento más de los que hay ahora. Si se organizan menos, es por algo, y la razón yo no la sé».

¿Qué proyectos tienes para el futuro? «En cuanto a grabaciones, acaba de salir un doble álbum donde hay cosas que me gustan y otras no tanto. También tengo contratados varios recitales. Y a propósito de esto, yo te quiero decir algo. Soy un artista que ha nacio en Linares, y a mí se me dan muy pocas oportunidades en mi tierra. No solo en Linares, sino en toda la provincia de Jaén. Yo quiero tener posibilidad de cantar en mi tierra».

Tengo referencias de que en algunos lugares y ambientes flamencos se habla bastante de otorgar la cuarta 'Llave de Oro del Cante Flamenco' ¿Qué opinas sobre esto? «Como yo siempre digo - es mi criterio y en contra de mi criterio puede haber dos millones de personas - actualmente yo no veo a nadie para darle la 'Llave del Flamenco'. Eso en principio. La 'Llave' en todo caso se podría partir y hacer cachitos y repartirla. Este para ti por tarantas, el otro para ti por solea, etcétera. Eso no se puede hacer. A 22 de septiembre de 1990 yo no veo a nadie, porque el que puede, no sabe, y el que sabe, no puede. Luego hay otra circunstancia. El cante no tiene puertas, ni tiene ventanas. El cante es abierto. Si no tiene puertas ¿para qué queremos una llave? ¿Qué vamos a abrir con ella?».