«Me apetece abrir otras puertas y registrar los cajones»

A los dos meses, Javier Labandón no podía más. Necesitaba hacer cosas y comenzó a coger la guitarra y a tocar en serio las ideas que plasmaba en un papel. El Arrebato había anunciado a finales de 2015 que se iba a tomar un descanso cuando acabase su gira ‘La música de tus tacones’ tras el verano de 2016. Un rélax “necesario”, como señala el cantante sevillano, tras mantener un ritmo constante durante toda su carrera: un disco cada dos años y a la carretera a dar conciertos.

Esa desaparición pública fue de nueve meses. “Pero a los dos me dí cuenta de que no podía parar quieto. Componía una canción y me iba a casa de los amigos a cantársela porque necesitaba mostrarlo. No me la podía guardar para mí”, explica. Así que la desconexión se convirtió en un descanso activo y tras “esta baja paternal” aparece ‘Músico de Guardia’ (Universal), su noveno trabajo en el que el seguidor del sevillano podrá encontrar la esencia de El Arrebato, ese “patológico optimismo” que le acompaña desde que publicara ‘Poquito a poco’ hace 16 años.

El artista andaluz, no obstante, hace algún distingo. “Es más novedoso el sonido que el mensaje”, explica. “Hay baladas rockeras, rumba, baladas y más funky. Me apetece más hacer cosas diferentes, abrir otras puertas y registrar los cajones que hay en esa habitación para descubrir nuevos sonidos que puedo incorporar. Pero nunca sin faltar ese toque de El Arrebato”, explica. Un toque que se ha convertido, con la edad, en más maduro. “Es el disco más autobiográfico, con una manera de escribir mucho más madura. Habla mucho de mis pensamientos de cómo vivo las cosas de las ganas de superar las cosas. Es El Arrebato en estado puro y una versión 2.0”, dice, entre sonrisas.

‘Músico de Guardia’ se puso a la venta el pasado viernes y, a continuación, El Arrebato inicia una gira de firmas que comenzó en Madrid y después, gira. Es en el escenario donde el artista sevillano comprueba la conexión con el público. “Cuando le cantas a la cotidianidad y eres sincero de cómo ves la cosas, la gente enfatiza rápido con eso”, explica El Arrebato.