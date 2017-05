«Las mujeres escandinavas también tenemos problemas con el sexo»

"Las mujeres en Escandinavia también tenemos problemas con el sexo", bromea la escritora noruega Selma Lonning Aaro, que presenta en España ‘Ahora me toca a mí’ (Los libros del lince), una novela de iniciación, pero no de una adolescente, sino de una mujer madura que lleva toda la vida fingiendo orgasmos para satisfacer a un marido, poco preocupado por los problemas de su compañera, y que decide tomar las riendas de su propia sexualidad. ‘Ahora me toca a mí’ ha sido un éxito en el país de la autora, donde incluso se ha convertido en un musical teatral.

"La obra ha funcionado porque toca un asunto que sin ser tabú, las mujeres prefieren no abordar, el de la sexualidad femenina. Algunas encuestas dicen que un tercio de las mujeres nunca ha tenido un orgasmo, pero aun así, es un tema que queda aparcado. Cuando se reúnen, la mayoría habla de sus familias, de sus carreras profesionales… Sin embargo, pocas confiesan que no tienen orgasmos, y lo hacen para evitar conflictos de pareja", cuenta Lonning, que ha escrito una obra que tiene poco que ver con el género de ‘porno para mamás’ que se ha puesto de moda desde hace unos años con ‘Cincuenta sombras de Grey’.

La protagonista es Julie, una mujer que no ha alcanzado nunca el clímax y que decide darse un mes para explorar su cuerpo. Compra un consolador (Mr. Rabbit) y mientras se conoce físicamente, los recuerdos de su infancia, sus primeras experiencias y sus traumas van saliendo a la luz.

"El orgasmo de la mujer se ve en muchas ocasiones como un simple atractivo comercial. Hay anuncios de todo tipo, incluyendo de champús, que juegan con la idea del clímax femenino", cuenta la autora, que con su debut en la literatura, en 1995, con 23 años, ganó el premio Cappelen. Desde entonces, ha seguido publicando novelas y libros infantiles. Su obra ha sido traducida a siete idiomas y es columnista de los periódicos ‘Dagbladet’ y ‘Klassekampen’

¿Cuál debe ser el papel de los hombres en la sexualidad femenina? "Ellos ya tienen sus propios problemas como para intentar ayudar a la mujer", ironiza Lonning, que cree que la mejor fórmula para abordar los desencuentros sexuales es el diálogo entre los dos miembros. La novela es sarcástica y tiene toques de humor, y es que la autora opina que ciertos asuntos "merecen ser tratados desde el punto de vista de la comedia para llegar a la verdad más fácilmente".