Alberto Conejero presenta en su Vilches natal su primer libro de poemas

El poeta y dramaturgo nacido en Vilches, Alberto Conejero, Premio Max 2016 en la categoría Mejor Autoría Teatral por 'La piedra oscura', presentó en su pueblo natal su primer libro de poemas 'Si descubres un incendio', obra con 30 poemas en la que, según expone el crítico Antonio Lucas en su prólogo, «el autor convoca al lector para un aquelarre íntimo donde se adivina la carga de un corazón que sufre por dos. Se trata de un libro sostenido por el daño, aupado por la soledad, por la certeza antártica de un amor del que sólo asoma ya su clausura».

«Me siento muy orgulloso cada vez que puedo decir que soy andaluz, jienense, vilcheno», asegura

La Biblioteca pública de Vilches se llenó por entero para asistir a la presentación de este 'libro incendiario' que a pesar de las pocas semanas de vida ya camina por la tercera edición, hecho infrecuente en el escenario del verso. Con un idioma y un lenguaje propio, en los versos de 'Si descubres un incendio' se detecta que la poesía es la forma de pensar de Alberto Conejero. Antonio Lucas lo define como «un poeta de estreno que viene de lejos y funda su alto coloquio en el teatro y en la poesía su zona de libertad».

En cuanto a la obra, Alberto Conejero manifestó que es un libro íntimo en tres actos, protagonizados respectivamente por la fugacidad existencial, la herida del desamor y la aventura creativa. El poeta y dramaturgo dijo que en este libro, escrito al margen de las escuelas y corrientes, ha tratado de encontrar su propia personalidad lírica, una voz segura con la que poder dirigirse al lector: «He estado escribiendo poemas en todos estos años, aunque mi forma exterior sea la literatura dramática No observo ninguna diferencia entre mi labor como dramaturgo y mi labor como poeta. Al teatro llego a través de la poesía, porque el mejor teatro ha sido siempre el de los poetas. Pero tengo en la poesía mi casa primera que no he abandonado nunca».

Acercamiento a la tierra

En presencia del alcalde, Bartolomé Guijo, y acompañado por el concejal de Cultura, Berna Jurado, el dramaturgo, que vive en Madrid, no dudó al reivindicar su acercamiento a la tierra: «Quiero contribuir al estado de ánimo de un pueblo que se permite soñar. Me siento muy orgulloso cada vez que puedo decir que soy andaluz, jienense, vilcheño».

En tal estado de cercanía varios voluntarios no tuvieron inconveniente en recitar algunos de los poemas que integran la obra. El autor lo hizo también y uno de los que eligió fue el titulado 'A cielo abierto' con el que cierra este primer poemario: «.pero yo quiero pediros que seamos / rigurosamente inciertos, que aprendamos / la dicción de los acantilados, con el sigilo / de los ciervos piadosos avancemos / buscando el pan nuestro de cada día, / procurando el tobillo desvalido, / la ventana desnuda aunque tengamos que esperar / mil turnos de la aurora, todo lo que perdimos . / Lo justo reclamemos: / un amanecer que sea inocente, / que no conozca el desenlace del trigo».