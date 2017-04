La jienense Natalia de Molina, portada en apoyo a Emma Watson

La jienense Natalia de Molina, cada vez más reconocida en el panorama nacional, será portada en el próximo mes de mayo de la revista Vanity Fair por una buena causa. Acompañada por actrices como Michelle Jenner, Miriam Giovanelli o Andrea Duro, se suma a la campaña #YoSoyEmmaWatson en defensa “del feminismo y de la libertad de elegir”, tras el polémico posado de la actriz británica en la edición de USA de la revista, donde a Watson se le podía ver parte del pecho en una fotografía.

“Más de una vez me han dicho: tienes dos Goya ya, eh, no puedes tener más porque eres muy guapa. ¿Eso se lo dirían a Antonio de la Torre o a Luis Tosar, que acumulan un montón de premios y están más que reconocidos? Nadie los pone en duda. En cambio si eres joven, mona y tienes talento, empiezas a caer mal. Parece que hay algo raro ahí. Y es todo por ser mujer. A los chicos no les pasa”, señala la actriz jienense en un adelanto del número de mayo de la revista Vanity Fair.