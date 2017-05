Sánchez Tostado desvela lo que hay de cierto y de bulo sobre el cronovisor de Ernetti

Como no podía ser de otra manera, el escritor jienense Luis Miguel Sánchez Tostado eligió ayer la Feria del Libro de la capital para iniciar la gira de presentaciones de su nueva novela, 'Cronovisor, el proyecto secreto del Vaticano para viajar en el tiempo', un ensayo muy entretenido en el que descubre qué hay de verdad y qué de bulo en esta curiosa historia sobre la que se ha dicho mucho, pero contrastado poco.

La obra, publicada bajo el sello de Editorial Círculo Rojo es un interesante ensayo ilustrado que aborda los intentos del hombre por viajar en el tiempo y lo que escondía el famoso caso de 'cronovisión' del padre Ernetti, un proyecto tecnológico del Vaticano para fotografiar el pasado. Como explicó el autor, el tema ha sido tratado en diversos programas de misterio como 'Cuarto Milenio' o 'La Rosa de los Vientos', y de ahí surgió la idea de seguir indagando en esta historia: «Se dice que la Santa Sede incautó aquel artilugio por el peligro que entrañaba conocer toda la verdad. Esa ha sido la razón por la que me decidí a escribir este libro, para conocer qué hay de cierto en aquel insólito caso que se conoció hace 45 años, saber qué esconde su divulgación en los años setenta y, de paso, abundar en los intentos del hombre por viajar en el tiempo».

El autor publicará una nueva novela este año, donde también trata los saltos en el tiempo

Sánchez Tostado destacaba ayer que curiosamente, llegó a sus oídos esta historia mientras preparaba una novela -que verá la luz a finales de año- en la que también trata el tema de los saltos en el tiempo. «Me documenté, he leído todo lo que había del famoso cronovisor del padre Ernetti, traje documentación del Vaticano, . He investigado para ver que había detrás de esas fascinante notica; qué era cierto y que falso.». El autor señaló que además de esta historia, se habla de los viajes en el tiempo en la Literatura, de los inventores de cronocámaras, «que ha habido muchos», etc. «Es un ensayo muy ameno -continúa-, ilustrado con más de 82 fotografías, de lectura fácil y que ahonda en el deseo del hombre por viajar en el tiempo.».

El escritor jienense señala que el libro sorprenderá a los lectores. «Hay cientos de noticias en internet sobre este caso, pero nadie aporta nada nuevo. Yo he tratado, como ensayista e historiador, verificar qué había de cierto; contrastar la información, que era lo que no hicieron los amantes del misterio, como Javier Sierra o Iker Jiménez. Ha verificado y averiguado qué había de cierto y de falso, de leyenda histórica; porque también se hace un recorrido por las leyendas urbanas en torno a los viajes en el tiempo.», asevera Sánchez Tostado.

Esfuerzos

Evidentemente, detrás de este libro hay mucho esfuerzo de investigación. Así, el escritor entrevisto al periodista que destapó la historia en el año 72, Vicenzo Maddaloni, desmonta el bulo, muy difundido en internet, de que había un decreto del año 88 que amenazaba con excomulgar a aquellos que grabaran con medios tecnológicos los acontecimientos pasados, etc.

Como se ha indicado, la temática de este ensayo está muy ligada a la de la nueva novela de Sánchez Tostado, que verá la luz a final de año, y que bajo el título 'Juvencia', trata también los saltos en el tiempo, a través de la historia de una antropóloga forense que viaja del siglo XXI al siglo XVI, a la expedición de Juan Ponce de León. Esta novela tendrá como protagonista especial a Jaén y a personajes muy conocidos de estos lares, y según el autor ya ha quedado finalista en tres premios internacionales.