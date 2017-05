«Los últimos cien años estuvieron marcados por el mensaje de Fátima»

El salón de actos del Colegio de Farmacéuticos de Jaén será escenario durante los próximos días del estreno del documental 'Fátima, el último misterio', trabajo producido como aportación especial al Centenario de las apariciones, que se celebra a nivel mundial en mayo de 2017. Basada en testimonios de treinta expertos de diversos países, el documental se desmarca de interpretaciones tremendistas o esotéricas del mensaje de Fátima o en la supuesta ocultación de secretos por parte de la Iglesia.

En cambio, el largometraje descubre cómo se han ido cumpliendo 'profecías' de Fátima y su relación entre sí, como el triunfo de la Revolución Rusa y sus consecuencias, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el atentado contra Juan Pablo II, o la caída del comunismo, entre otras. «Los datos recogidos muestran que Fátima no es un 'caso cerrado' que se termina con el fin de la Unión Soviética, sino que sigue influyendo hoy y encierra claves para el futuro como la posible relación entre Fátima y el Islam», precisa Andrés Garrigó, director y productor de la cinta.

Para llevar a las pantallas este documental Goya Producciones lanzó una campaña de crowfunding con objeto de reunir 15.000 euros para completar la inversión ya obtenida y hacer partícipe del proyecto a personas que busquen invertir en proyectos evangelizadores y con valores. Como señala el propio Garrigó, hasta ahora «ningún documental o película nos ha mostrado un trágico siglo XX jalonado por las luces del 'secreto' de Fátima...».

Y es que como comenta el director, este es el momento oportuno para mostrar este trabajo. «Estamos en el centenario y hacía bastante tiempo que pensábamos que había que hacer algo para dar a conocer lo que no se sabe de las apariciones de Fátima, que en realidad es casi todo; no solamente el detalle de lo que ocurrió, sino lo que sucedió después». Para Garrigó, «partimos de la base de que la Virgen se aparece, en el año 1917, pero las preguntas es si en estos cien años posteriores hay algo más.». Así, en su opinión, y tras las investigaciones realizadas para llevar a cabo el documental, «hemos descubierto -continúa- que esos cien años han estado marcados por el mensaje de Fátima, por las profecías que se iban cumpliendo y por cosas ligadas a las promesas que ella hace. Al ahondar en el tema descubres que hay una gran cantidad de acontecimientos históricos de gran magnitud que mantiene una relación causa-efecto con Fátima». Así, el documental incide, entre otros acontecimientos, en el atentado a Juan Pablo II, que debía haber sido mortal, pero que sin embargo se saldó favorablemente para el papa. «En este hecho -añade Garrigó- se reconoce a ese obispo vestido de blanco del mensaje de Fátima. Si Juan Pablo II hubiera muerto la historia hubiera cambiado, no se hubiera producido todo el movimiento de liberación en Polonia, el Sindicato Solidaridad, la crisis del comunismo. Este es un ejemplo, pero hay más acontecimientos ligados al corazón de María.».

