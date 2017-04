'Maldito Swing' y Four Strings ganan el II Concurso de Blues Battle de Cazorla

BluesCazorla está tocado por la suerte y el éxito en toda iniciativa que lleva su nombre. Solo así se explica la respuesta de bandas y de público para el II Concurso BluesCazorla Blues Battle. Si ya hubo que hacer una primera y difícil selección de 28 bandas de la increíble cifra de 60 inscritas, llegadas además desde todos los puntos de España, los 150 músicos que finalmente se trasladaron a Cazorla mostraron una extraordinaria calidad en sus propuestas. Así lo reconoció el jurado y el numerosísimo público que acompañó a las bandas tanto en los cinco pubs adheridos a este proyecto durante el jueves y el viernes, como en la batalla final celebrada en el Auditorio del Cristo.

Como siempre, la hostelería cazorleña es la más beneficiada en el plano económico por este tipo de iniciativas; pero no hay que despreciar la riqueza inmaterial, el creciente poso del acervo cultural de este pueblo.

Ganadoras

La banda vencedora fue Maldito Swing, que se llevó un premio de 1.000 euros y la participación en el Festival BluesCazorla el sábado 15 de julio, en el escenario de la Plaza de Santa María. Banda jienense formada por Sara López (voz), David Fernández (guitarra), Pedro Ponce (bajo) y Francisco Villatoro Aguilera (batería), nació en 2009 con diferentes estilos musicales pero muy enfocados al funk y música de baile. Su primer trabajo de estudio fue 'Take this way' en 2013, y su segundo proyecto, 'Wolf in sheep's clothes' (2016) les ha permitido participar en diferentes festivales y concursos musicales que les han reportado un gran éxito.

El segundo premio fue a parar a manos de los componentes de Four Strings, banda que se hizo merecedora del premio de 500 euros y la presencia en BluesCazorla el viernes 14 de julio en el mismo escenario. Los también jienenses Manolo Cano 'LoLuthier', Ángel, Berna y Adrián se unieron en 2015 para formar Four Strings.

A todos ellos les precedía una larga trayectoria en el panorama musical en distintas bandas de la capital jienense. Con un estilo más definido, atacan temas bluseros y los sonidos de los años 70. Su seña de identidad se centra en los instrumentos que usan, hechos a mano por LoLuthier: cigarbox de 4 cuerdas, sarten-guitar, palo (steel-guitar), bajo de olivo y batería tuneada.

Alta calidad

La decisión final del jurado tuvo en cuenta tanto la calidad de los temas como la puesta en escena de cada una de las bnadas. Según manifestaron sus componentes, «la decisión no pudo ser más difícil, y no solo en lo que se refiere a las dos ganadoras, sino también a las cinco bandas que disputarían la batalla final tras dos días de música de la más alta calidad en los cinco pubs que han colaborado este año con la iniciativa».

Otra decisión «complicada y dolorosa», como manifestó el alcalde socialista Antonio José Rodríguez, alcalde cazorleño, fue «elegir, entre las 60 bandas inscritas, a las 28 que finalmente han participado en el concurso».