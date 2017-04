«Ni ha sido la primera cornada ni será la última»

El domingo 2 de abril en la Plaza de las Ventas de Madrid Daniel García Navarrete sufrió una terrorífica cogida al entrar a matar a su primer novillo. Coletero, de 460 kilos de la ganadería La Quinta, se viró, le prendió por la pierna y le dio tres cornadas. Dos en el cuello: una hacia arriba de 15 centímetros hasta la mandíbula con otra trayectoria de 10 centímetros al suelo de la boca y a la base de la lengua. La otra, de 20 centímetros le fue al muslo derecho. En el revolcón se le partió la clavícula. Daniel, que hacía su presentación en Madrid después de acumular un sinfín de premios como novillero sin picadores, fue operado con éxito en la enfermería de la plaza por el cirujano García Padrós y se recupera ya en Vilches.

Ha sido un milagro.

Cuando me cogió del muslo y caí al suelo sabía que la cornada era grande, notaba que el pitón había entrado hasta la otra parte del muslo y que la clavícula estaba fracturada. En el cuello no sabía bien lo que tenía, pero sí que me costaba respirar, que llevaba la boca rara. Las caras de mi padre y de mi apoderado Tomás Campuzano mostraban la gravedad de la situación. Yo trataba de estar tranquilo, no derrumbarme, pensaba en lo mal que lo estaba pasando mi familia. Estoy muy agradecido al doctor y a todo su equipo.

¿Ha sido capaz de contemplar las imágenes?

He visto vídeos y fotos, he querido revivirlo todo porque quería saber exactamente cómo pasó. Son imágenes muy duras. La gente piensa que las cornadas son de cintura para abajo, pero también lo son de cintura para arriba. Este percance me va a venir bien para mejorar.

¿Asumió un riesgo excesivo?

Acudí a Madrid muy ilusionado y con una gran preparación. Durante la faena cada aproximación era un peligro porque no sabía si el novillo iba a coger la muleta o se iba para el cuerpo. Luego lo quise matar por arriba, ejecutar bien la suerte, pero el novillo se arrancó, fue certero, todo pasó muy rápido.

¿Cómo se encuentra ahora?

Las heridas de la boca bien. En la pierna tengo dolido el nervio ciático. La clavícula es lo peor, porque no puedo mover el brazo. He de tener paciencia. Paseo, muevo la pierna, recibo amigos, reflexiono. Sueño con regresar a Las Ventas. Nadie me ha insinuado que lo deje, no ha sido ni la primera cogida, ni será la última. Asumo el riesgo, es así.

Antes usted ya había sufrido otras cornadas.

Ya había tenido un par de cornadas de consideración, una en el muslo derecho de 30 centímetros y otra en el izquierdo de 10, aunque esta es más grave porque rompió músculo. Cuando el cuerno entra no sientes dolor, notas como si te arrancaran un botón cosido a la piel. Solo cuando el toro te coge eres consciente del peligro que supone la proximidad del animal.

A Madrid llegó porque la temporada anterior fue buena.

Toreé en 7 festejos. No fueron muchos pero estuve en plazas importantes. Actué con responsabilidad, di lo máximo y corté 12 orejas y un rabo. El momento cumbre fue en Villaseca: empecé por estatuarios, la faena fue a más y la gente se volcó. Me otorgaron el Alfarero de Oro al triunfador de la feria y también a la mejor faena. Pero tan buena o incluso mejor fue la de Cerceda (Madrid) en donde corté las dos orejas y el rabo a un novillo de El Retamar. Era un toro con tanta casta que transmitía bravura por todos sus poros.

Una vez se recupere, ¿qué espera de la temporada?

Deseo mejorar como torero, llevar más gente a la plaza, que el público salga contento. Las plazas donde más toreo están en Madrid, Toledo y La Rioja. En Jaén menos porque abundan más las novilladas sin picadores por las limitaciones de los cosos o porque resultan más económicas. Me encantaría volver a Linares, donde ya he hecho el paseíllo dos veces.

¿Siente el apoyo de Vilches, su pueblo?

Muchísimo. En Vilches tengo una peña con 200 socios que lleva mi nombre. Me acompañan a todos los sitios. Para el debut en Madrid se desplazaron 6 autobuses. Otros muchos fueron de otros puntos de la provincia, sobre todo de Úbeda y Sabiote donde tengo grandes seguidores. El calor que me dan es muy importante: Miro al tendido y allí me encuentro a mis amigos, a mi gente. Es emocionante, por eso siento de corazón el sufrimiento que les di.

Hábleme del toreo perfecto.

El temple y la pureza de José Tomás; la torería de Manzanares padre; el mando de Miguel Ángel Perera; el duende de Morante y Curro Díaz; el estoque de Talavante, Roque Rey o El Juli.

¿Usted?

Hablan de temple, pureza, serenidad. Creo que lo que más me define es la muleta de frente y los pies juntos y los naturales con la mano izquierda. Espero mostrar esas cualidades cuando reaparezca.