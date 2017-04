La 'Estanquera de Vallecas' se traslada a Peal de Becerro

El estreno el pasado viernes, en la sala 'Rafael Alberti' de Peal de Becerro, de 'La estanquera de Vallecas' por parte de la La Criba, abre otra etapa en la historia de este grupo teatral. El Ala Oeste del Cine San Antonio es el testigo inerte del candoroso y, al tiempo, ambicioso presente de esta renovado proyecto capitaneado por Francisco Zaragoza. La continua renovación en su elenco y equipo técnico es el secreto de la frescura de sus propuestas, casi siempre ligadas desde distintas perspectivas al municipio de la Sierra de Cazorla. Como el propio Zaragoza reconoce, «el primer reto para mí ha sido hacer algo diametralmente opuesto a 'El Eunuco'. Yo no quiero que La Criba sea un grupo encasillado, así que con 'La estanquera' pretendía poner sobre el escenario algo que me gustara muchísimo, como ocurre con el teatro de Alonso de Santos. La misma receta seguiremos con la siguiente obra, 'La Casa de Bernarda Alba'».

El poderío de esta iniciativa teatral, que pretende proyectarse hacia el futuro tomando como centro neurálgico la propia Ala Oeste, debe ser motivo de orgullo para toda la comunidad pealeña. Para 'La estanquera de Vallecas', una obra de José Luis Alonso de Santos que dio el salto -con gran éxito- a la gran pantalla en 1987 de manos de Eloy de la Iglesia, el director pealeño ha contado con actores y actrices veteranos y jóvenes del municipio. Entre los primeros están Juan Antonio Torres, Sonia Colodro y José Peña; y entre los segundos, Lucía Nieto y Álex Fernández, que suben al escenario por primera vez. IDEAL estuvo con ellos en uno de los ensayos.

Generación

Para Francisco Zaragoza «es una novedad trabajar con esta gente porque casi siempre he hecho teatro con personas de la misma generación, fundamentalmente jóvenes del Instituto». «Cuando consideré proyectar esta obra -prosigue- pensé, sobre todo, en Sonia, porque sin estanquera no tenemos nada; y luego pensé en un buen Leandro -José Peña-, con la sorpresa de que José lo afrontara con tanta ilusión». También quiere destacar el esfuerzo de Juan Antonio Torres -el policía-, «que viene a cada ensayo desde Granada, donde se deja su trabajo y su familia». «Para mí es algo muy valioso -asegura- porque es uno de los mejores actores con los que he trabajado en mi vida; es algo indisciplinado (risas), pero tiene una ductilidad asombrosa, lo mismo te hace un Shakespeare que, como en este caso, un policía malvado».

El 'gusanillo'

Por su parte, Torres no dejó pasar la oportunidad de «agradecer a Paco la oportunidad de reencontrarme con una pasión, con ese 'gusanillo' que hace tantos años se me metió dentro y que a partir de ahora perderá a estos dos jóvenes que nos acompañan». Mirando con cariño a Álex y Lucía, el veterano actor les advirtió: «Se os ha inoculado un virus que se llama teatro y, aunque pasen veinte años, lo seguiréis teniendo ahí metido». Eso sí, mostró su sorpresa por «la responsabilidad que muestran estos jóvenes, porque nosotros éramos más alocados a su edad y eso dice mucho de vosotros como generación».

Sonia Colodro, que, al igual que Torres, lleva haciendo teatro desde los años 80, asegura que esta pasión teatral «también conlleva un trabajo duro, sobre todo para seguir el ritmo que marca este director (risas)». Aun así, afirma: «No ha sido muy difícil entrar en estos personajes porque los tenemos a nuestro alrededor; en el mundo hay muchos 'Leandros', nenes 'porrerillos', niñas pavas y abuelas 'malafollá', de las que yo conozco unas cuantas (risas)». Abundando en este tema, Juan Antonio Torres, desciende al detalle de cada uno de los personajes: «La abuela superprotectora a la que la vida la ha tratado mal; al obrero en paro que se tiene que buscar la vida entrando en una espiral muy extraña de la que no sabe cómo salir; al chaval alocado que le da igual todo; y un policía de otra época que intenta resolver las cosas a su manera». En definitiva, resume: «Son personajes muy marcados, con mucha historia detrás pero de enorme actualidad».

Álex Fernández -'El Tocho', no duda en reconocer: «Me ha costado mucho pillar al personaje porque no se parece en nada a mí, así que lo he tomado como un reto porque tenía que cambiar mi personalidad completamente». Por su parte, Lucía Nieto sostiene que lo que más trabajo le ha costado ha sido concentrarse, pero al final lo ha conseguido. Otros jóvenes del grupo son los técnicos Daniel Colodro, Laura Muñoz, Miguel Bautista, Damián Guirado y José E. Figueroa