El Museo de Jaén expone 30 años de trabajo en el taller de Christian Walter

30 años de entregada labor en los que están presentes algunas de las grandes figuras de las artes. El taller de Christian M. Walter lleva décadas trabajando con grandes artistas, y el balance de esa trayectoria puede verse ahora en el Museo Provincial de Jaén, en una exposición organizada por Librodeartista.info Ediciones, con la colaboración de la Escuela de Arte José Nogué. La muestra se exhibirá en el museo de la capital hasta el próximo 26 de marzo.

Ángeles Agrela , Valentín Albardíaz , Fréderic Amat , Waldo Balart , Rosa Brun , Chema Cobo , Jesús Conde , Jorge Dragón , Estrujenbank , Pedro Garciarias , Luis Gordillo, José Guerrero, Julio Juste, Paco Lagares, Rogelio López Cuenca, Joaquín Peña-Toro José Piñar , Elio Rodríguez, Miguel Rodríguez-Acosta Dámaso Ruano, Soledad Sevilla, Mar Solís, Paco Pomet, Manuel Vela, Daniel Verbis, Juan Vida, Christian Walter, Antje Wichtrey, Santiago Ydáñez o Jesús Zurita son algunos de los talentos que están presentes en esta exposición y que han formado parte del taller granadino de Walter (Saarbrücken, Alemania 1959).

Referencia

Los trabajos que se exponen en el Museo Provincial son fiel reflejo de la proyección de este taller, que se ha convertido en espacio de referencia, como atestiguan ese gran número de artistas plásticos y galerías, empresas, instituciones locales y provinciales, autonómicas y nacionales, universidades, fundaciones y ONG que confían en él para realizar sus proyectos. El propio Walter destacaba ayer que este taller arrancaba su labor en otoño de 1986, «como un taller de serigrafía muy modesto, que luego ha ido creciendo». Respecto a la selección de obras que se pueden contemplar, el responsable del taller destacó: «Hacemos exposiciones con cierta frecuencia y siempre trato de adaptar al lugar en el que expongo».

Jienenses

«Aquí hay presencia de muchos artistas jienenses, como Julio Juste, Ángeles Agrela, Santiago Ydáñez, Manuel Vela.», afirma. Walter recuerda que por su taller ha pasado «mucha gente importante, como José Guerrero, Soledad Sevilla, artistas de Cuba. Y sí en la lista hay muchos nombres, sin olvidar las nuevas hornadas, como Agrela, Zurita, Paco Pomet, etc. Con el tiempo he conseguido reunir y trabajar con bastantes artistas y he tenido la oportunidad de aprender mucho».