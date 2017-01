La lluvia de Mariano Rajoy

Este jueves, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, en el programa 'Más de uno' de Carlos Alsina, de Onda Cero, encomendó a las próximas lluvias la bajada del precio de la electricidad. Para ser más exactos, hemos transcrito esa parte de la entrevista:

M. Rajoy: Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua y también con la energía eólica.

C. Alsina: ¿Se va a empezar a resolver por que va a llover?

M. Rajoy: Sí, va a llover, va a llover.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de memes, tuits y estados de Facebook haciendo referencia a estas declaraciones de nuestro presidente. En la mayor parte de ellos se podía a ver a Mariano Rajoy practicando la danza de la lluvia.

Y como no podía ser de otra manera, la lluvia llegó. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa al no ver números musicales y personas cantando en plena calle, a lo “La La Land”. Así que les hemos preguntado a los y las jienenses si creen que el precio de la factura de la luz bajará a raíz de estas lluvias y, sobre todo, ¿por qué no lo están celebrando?