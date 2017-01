Aparecen 5 gatos muertos en Cárchel

"Una de las gatas más viejas ha aparecido muerta", así fue como el pasado lunes la madre de Antonio Pereira le dio la mala noticia a su mujer. Ella no quería decírselo, Antonio amaba a esa gata, la más vieja de la colonia, él llevaba alimentándola desde hace ya 7 años. Fue el abuelo de Antonio el que se encardó de darle la mala noticia. Una vez que Antonio ya se hizo a la idea, se acercó hasta la colonia de gatos, como hace cada día, para llevarles una olla con sobras, pienso, etc. Nada más llegar encontró el cadáver de una de las crías y así uno tras otro, hasta llegar a cinco gatos asesinados. Por la forma en la que han muerto, Antonio sospecha que han sido envenenados, ya que hace unos meses fueron envenenados otros dos gatos. No osbtante, miembros del SEPRONA han recogido el cuerpo de uno de los felinos, para hacerle una necropsia, junto con un papel en el que se encontraban unas extrañas manchas de comida, así esperan poder determinar las causas de la muerte.

Esta colonia de gatos era como una segunda familia, Antonio se encargaba de no sólo de alimentarlos, sino de buscarles un hogar. "Llevo 7 años haciéndome cargo de esta colonia y han sido muchos los gatos que han pasado por aquí. He llegado a encontrarle un hogar a más de una veintena de gatos". Además, hace un seguimiento de los gatos que ya han encontrado un hogar. Hay que tener en cuenta que Antonio, como muchos otras personas, no pertenece a ninguna protectora, simplemente es un amante de los animales. Tanto los ama, que se encargó de concienciar a los vecinos para que no los maltratasen, los alimentasen, etc. "Entiendo que a una persona no le gusten los animales, lo entiendo y lo respeto, pero no podemos llegar a esto", cuenta Antonio. Hay que tener en cuenta que todo esto sucede en Cárchel, una pedanía de Carchelejo, en Jaén, una pedanía que sobrepasa en poco los 200 habitantes. Esto, sumado a incidentes anteriores con esta colonia de gatos, Antonio tiene sospechas sobre quién puede haber sido el autor.

Por esos cinco gatos que ha muerto poco se puede hacer, así que Antonio centra su atención en otros cuatro gatos. Una hembra y sus crías de unos dos meses, que se encuentran en una segunda colonia, menos expuesta, y a los que busca desesperadamente un hogar. De momento ninguna protectora se ha puesto en contacto con Antonio, pero él se ha propuesto saber qué ha pasado con esa colonia de gatos y, además, encontrar un hogar para los gatos de la otra colonia. Pueden ponerse en contacto con Antonio Pereira a través de su cuenta en Facebook. En la galería de imágenes pueden ver a los gatos que buscan un hogar (los más pequeños), y también imágenes de la colonia de gatos antes y después de su muerte. Les advertimos de la dureza de las imágenes.

La solución: Proyecto C.E.S. (Capturar-Esterilizar-Soltar)

El procedimiento C.E.S. es el único método que ha demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros y un método que está empezando a aplicarse en Jaén, eso sí, costeado por las protectoras y, en algunos casos, los mismos particulares que los alimentan. Este método implica atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio. A los gatos devueltos, marcados con un corte en la oreja para identificarlos como estériles, se les provee alimento, abrigo y supervisión por quienes voluntariamente se hacen cargo de esas tareas, los cuidadores, quienes además monitorean si llega algún gato nuevo. Siempre que sea posible, los gatos suficientemente jóvenes para que socialicen, así como los gatos adultos amistosos, se ofrecen en adopción.

La técnica C.E.S. estabiliza inmediatamente el tamaño de la colonia si por lo menos se esteriliza el 70% de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100 por ciento dará lugar a una declinación gradual de la población en un cierto plazo. Además, el fastidioso comportamiento asociado frecuentemente a los gatos callejeros se reduce dramáticamente. Esto comprende maullidos, escándalos de peleas y del acoplamiento, así como el olor de los machos fecundos, quienes marcan su territorio rociando. También los gatos estériles tienden a vagar menos y por ello son menos visibles. Sin embargo, continúan proporcionando un control natural de los roedores, ventaja particularmente valiosa en áreas urbanas.