Jaén, de pintada en pintada

Ha pasado justo un mes desde que la Asociación Cultural Patmos-Jaén publicase en su perfil de Facebook las fotos con las pintadas, a modo de denuncia pública. «Pedimos una apertura de diligencias, investigación de un delito tipificado en el código penal. Este muro gótico de la catedral de Jaén necesita vigilancia especial y limpieza diaria. Qué pena», lamentaron desde la asociación.

Este martes, el grupo municipal socialista y los colectivos socioculturales 'Iniciativas, andamios para las ideas', Iuventa y Patmos registraron una denuncia en los juzgados, solicitando la investigación de las pintadas que aparecieron en la Catedral durante las pasadas navidades, para que estos actos no queden impunes.

Pero la catedral es tan sólo la punta del iceberg, de punta a punta, no hay rincón de la capital que no haya sido víctima de las pintadas. Desde el edificio Moneo, antigua sede del Banco de España, hasta la Fuente de las Bernardas, pasando por Arquitecto Berges, la plaza de toros, contenedores, vehículos, etc. nada escapa a estos 'artistas'. Algo que pueden comprobar en el vídeo de hoy.

Pero, ¿cuánto cuesta quitar un graffiti? Hay varios factores para evaluar lo que cuesta quitar una pintada o un graffiti:

1. El tipo de superficie, lisa, porosa, delicada, pintada…etc.

2. El material utilizado para pintar, spray, rotulador, ácido, pintura plastica…etc.

3. La superficie del graffiti o pintada.

4. El tiempo que lleve la pintada en el soporte, cuanto más tiempo haya pasado, más costará eliminarla.

5. El equipo necesario, hidrolimpiadora, pulidor, etc.

Las variables son tan numerosas, que hemos encontrado una herramienta para calcular el costo de la eliminación de estas pintadas. Herramienta que recomendamos consultar aquellos que hicieron las pintadas en la catedral, para que vayan ahorrando.