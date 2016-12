«Yo trabajo en Nochebuena»

Ahora que todos estamos pensando en la cena de Nochebuena, es el momento de pensar en aquellos que no van a poder pasar la noche con sus familias.

Desde Víctor, un taxista que trabajará en Nochebuena y Nochevieja, y que se encargará de que todos aquellos que están de fiesta lleguen sanos y salvos a sus casas, hasta Juan Francisco, que a las 22:00 horas del 24 de diciembre, comienza su turno en la gasolinera "El Lagarto".

A Víctor y Juan Francisco les queda el consuelo de poder pasar el día de Navidad con sus familias, algo que no pueden decir Eli e Irene, dos amigas que volverán a pasar un año más trabajando en Manchester, algo por desgracia bastante común, "inquietud y amplitud de miras" lo llaman ahora. Por supuesto no podían faltar los servicios de emergencias, y es aquí donde nos encontramos con María José y José. Ella pasará su primera Nochebuena de guardia, algo que no la pone nada nerviosa, después de escuchar los consejos de José, que ya cuenta con muchas nochebuenas a sus espaldas. José recuerda entre risas, cómo el hospital siempre tenía un detalle con los trabajadores esta noche tan especial, detalle que, como un ochío en la puerta de un colegio, desapareció de la noche a la mañana.

¿Y tú? ¿Vas a trabajar o conoces a alguien que trabaje en Nochebuena? Si vas a pasar esta Nochebuena trabajando cuéntanoslo a través de nuestro Twitter, mencionando a @ideal_jaen, o bien dejándonos tu opinión en la opción 'comentarios', situada a la izquierda de esta noticia.