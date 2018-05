Giuseppe Conte, nombrado jefe del gobierno italiano

El presidente italiano, Sergio Mattarella, encargó este miércoles a Giuseppe Conte, un jurista propuesto por los antisistema y la extrema derecha, formar el próximo gobierno del país, tras 80 días de negociaciones después de las elecciones legislativas.

«El presidente de la República, Sergio Mattarella, recibió esta tarde al profesor Giuseppe Conte, al que dio el mandato para formar gobierno», declaró a la prensa el secretario general de la presidencia, Ugo Zampetti.

El Movimiento 5 Estrellas (M5S, antisistema) y la Liga (extrema derecha), que disponen de una corta mayoría en el Parlamento, habían propuesto el lunes por la noche el nombre de Conte al presidente, pero Mattarella dudaba, poco convencido de la autoridad de este discreto jurista de 53 años sin experiencia política.

Será él, sin embargo, el encargado de formar un gobierno que ha sido objeto de duras negociaciones entre el M5S y la Liga. Mattarella deberá luego dar su visto bueno a los ministros designados por Conte, y el gobierno prestará juramento antes de presentarse ante la cámara de Diputados y el Senado para obtener su confianza.

Según los medios italianos, Salvini, el líder de la Liga, es el candidato para ocupar el ministerio del Interior, mientras que Luigi Di Maio, dirigente del M5S, podría ocupar la cartera de Desarrollo Económico. El nombre que más problemas plantea es el del candidato que la Liga quiere imponer como ministro de Economía: Paolo Savona, un exministro (1993-1994) de 81 años, que considera el euro como «una jaula alemana» para Italia.

Mattarella pedía garantías para el cumplimiento de los compromisos europeos e internacionales, y quería nombrar a un verdadero jefe de gobierno, capaz de dirigir y encargarse de la política del ejecutivo, como establece la Constitución. «Soy consciente de la necesidad de confirmar el lugar de Italia en Europa y en el mundo», declaró Conte a la prensa tras su entrevista de hora y media con el presidente Mattarella.

El programa común negociado por el M5S y la Liga promete dar la espalda a la austeridad y reducir el déficit con una política de crecimiento. También incluye drásticos recortes de impuestos, el establecimiento de un ingreso de ciudadanía y la reducción de la edad de jubilación.

Unas medidas que preocupan en Bruselas, donde este miércoles el comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, pidió una «respuesta creíble» a la cuestión de la deuda pública italiana, que se situaría en 2018 en el 130,7% del Producto Interior Bruto (PIB), según proyecciones de la Comisión.

Esta incertidumbre contribuyó al nerviosismo de los mercados financieros, tensos desde hace una semana.

Bajo el impulso de la Liga, el programa de gobierno también incluye una firmeza sin precedentes contra la corrupción y un giro en materia de seguridad con un sesgo antiinmigrantes y antiislam.

Interrogado sobre estas últimas cuestiones, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que juzgaba «los gobiernos no por lo que anuncian sino por lo que harán. Pero nos mantendremos atentos para salvaguardar los derechos de los africanos que están en Italia». Desde el martes, Conte había perdido credibilidad por las acusaciones de haber manipulado su curriculum vitae.

El caso empezó con unas líneas en varios curriculums públicos de Conte, donde habla de trabajos de «perfeccionamiento jurídico» en las universidades de Yale, la Sorbona, Cambridge, Nueva York o el International Kultur Institut de Viena.

Pero la New York University (NYU) declaró a la AFP que no tenía constancia de su presencia, excepto por el permiso de acceso a su biblioteca. La Duquesne University de Pittsburgh, también citada en su curriculum, confirmó que estuvo de intercambio con su universidad romana.

Las otras universidades no respondieron a la AFP en aras de la confidencialidad, pero no hizo falta más para que tanto la prensa como las redes sociales se llenaran de comentarios. «Ya no saben qué inventar contra un ciudadano honesto y honorable», reaccionó Di Maio, mientras el principal interesado se mantuvo en silencio.