Medios británicos anuncian la muerte del español Ignacio Echeverría

Varios medios británicos como 'The Guardian' o 'Daily Mail' están informado de que la familia de Ignacio Echeverría ha confirmado su muerte en el atentado del pasado sábado en el Puente de Londres.

El madrileño, de 39 años, se encuentra desaparecido desde la noche del pasado sábado tras intentar defender a una mujer que estaba siendo apuñalada por los yihadistas.

No obstante, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como las autoridades británicas aseguran que no tienen confirmación de la noticia. El jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis, ha expresado «su perplejidad» e incomprensión por la tardanza de Reino Unido a la hora de encontrar a Ignacio Echeverría. Dastis dijo sentir «cierta perplejidad por el hecho de que más de tres días después (de los atentados) todavía no se haya podido confirmar nada» sobre la suerte del joven español.

Ha recalcado que la familia vive una situación de "zozobra" y de nuevo mostró su incomprensión porque "no haya tenido la posibilidad de acceder a una cierta identificación". "Podemos entender que haya que respetar ciertos protocolos de identificación pero hay que tener en cuenta la situación de la familia, que no está muy lejos de ser inhumana", explicó. El ministro español instó a las autoridades británicas tanto políticas como policiales "a acelerar esta situación cuanto antes, ya que es difícil de comprender este retraso".

La Policía británica dice que identificar a las víctimas «es complejo» La Policía Metropolitana de Londres (Met) explicó hoy que identificar a las víctimas del atentado del pasado sábado en Londres es un proceso "complejo" que lleva tiempo, ante las numerosas peticiones de información que ha recibido. "Identificar un alto número de víctimas mortales en un suceso de gran magnitud es un proceso complejo y que presenta desafíos", reza un comunicado aclaratorio distribuido a la prensa extranjera por el Ministerio de Exteriores británico. "Identificar a las víctimas con rigurosidad es crucial y se toma todo el cuidado en hacerlo lo más rápido posible y con los más altos estándares, con la debida consideración a las familias y en contacto con el gestor de identificaciones y el juez forense", señala la nota.

Recordó que ya ha hablado con su colega británico, Boris Johnson, para interesarse por la marcha de las pesquisas y dijo que en cualquier caso está en contacto permanente con la hermana del joven que reside en Londres. Dastis transmitió un "mensaje solidaridad" a la familia de Echeverría, a la que Londres ha pedido más tiempo para recabar información oficial al respecto.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tachado de "inhumano" y de "desesperante" que Reino Unido no haya dado todavía ninguna información sobre el español Ignacio Echeverría, desaparecido desde el pasado sábado cuando se perdió su paradero en la zona del Puente de Londres, donde se produjo un atentado yihadista que causó la muerte de siete personas.

En declaraciones a RNE , el ministro ha asegurado que no hay ninguna novedad sobre Echeverría, al mismo tiempo que ha dicho que espera que "se reduzca" el plazo de "24 o 48 horas" que las autoridades británicas han pedido para dar información.

Ignacio Echeverría.

Zoido, que ha recalcado que está "acompañando" a los familiares "en todo momento", ha destacado su "comportamiento ejemplar" ante una situación tan "angustiosa": "Han pasado muchas horas", ha dicho Zoido, insistiendo en la petición de que "no se demore más" la "angustia" de no saber el paradero de Echeverría.

El ministro entiende que los protocolos de Reino Unido sean "lentos", pero ve "extraña" tanta demora, especialmente porque se trata de un atentado terrorista: "Me extraña que estén tardando este tiempo para identificar una persona", ha subrayado.