Al menos 31 migrantes muertos en una nueva tragedia en el Mediterráneo

Al menos 31 migrantes, entre ellos varios niños de corta edad, han muerto ahogados este miércoles después de haberse caído de una embarcación sobrecargada cerca de Libia, han anunciado los guardacostas italianos y el responsable de un barco humanitario presente en el lugar.

"Hay una situación de emergencia hoy. Unas 200 personas se han caído al agua y de momento tenemos 20 cadáveres", ha declarado a la AFP un portavoz de los guardacostas.

Los migrantes eran parte de las entre 500 y 700 personas hacinadas en un barco de madera que navegaba a unas 30 millas náuticas de la costa de Zuara, 100 kilómetros al oeste de Trípoli.

Cuando los equipos del 'Phoenix', fletado por la ONG maltesa Moas, han comenzado a intervenir y repartir chalecos salvavidas, una parte de los que iban en cubierta ha caído al agua, tal vez por el efecto de una ola.

"No es una escena de película de terror, es una tragedia real que ocurre hoy a las puertas de Europa", ha tuiteado Chris Catrambone, cofundador de Moas que se encuentra a bordo del 'Phoenix', junto a unas imágenes que mostraban a decenas de migrantes en el agua.

not a scene from a horror movie...Real life tragedy unfolding on Europe's doorstep today! pic.twitter.com/OcJH8C92Yh