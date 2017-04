La Justicia francesa pide levantar la inmunidad parlamentaria a Marine Le Pen

La justicia francesa ha pedido al Parlamento Europeo levantar la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen, blanco de una investigación por empleos presuntamente ficticios, informaron el viernes fuentes judiciales. La petición fue hecha a finales del mes pasado después de que Le Pen, candidata de extrema derecha a las elecciones presidenciales francesas, se negara a acudir a una convocatoria judicial, invocando su inmunidad de eurodiputada.

"Es normal, es el procedimiento clásico, no me sorprende", reaccionó Le Pen entrevistada por la radio Franceinfo. La justicia busca determinar si la líder ultraderechista utilizó fraudulentamente fondos europeos para pagar sueldos a empleados del partido, lo que Le Pen niega categóricamente. Protegida por su inmunidad de eurodiputada, no puede ser obligada a presentarse ante la policía ni ser sometida a ninguna medida coercitiva.

La candidata presidencial se niega a responderá durante la campaña electoral a cualquier citación judicial, estimando que este periodo no "permite ni la neutralidad ni la serenidad necesarias para el funcionamiento correcto de la justicia". Para ella, este caso es una "operación política" para "instrumentalizar la justicia" e "interferir en la elección presidencial".

El Parlamento Europeo reclama a la eurodiputada la devolución de más de 300.000 euros. Le Pen es la favorita para la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas del 23 de abril, y todo apunta a que pasará a la segunda vuelta, a pesar de los casos abiertos ante la justicia.