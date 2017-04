La Policía sueca detiene a un segundo hombre por el atentado en Estocolmo

La Policía sueca ha detenido a dos hombres por supuestos vínculos con el atentado que se ha perpetrado este viernes en Estocolmo (Suecia), donde el conductor de un camión ha provocado la muerte de cuatro personas y que otras doce resultaran heridas.

El primer varón ha sido detenido en un barrio del norte de Estocolmo por su presunta relación con el atropello cometido en la calle Drottninggatan, cerca de unos grandes almacenes en el centro de la capital sueca, según fuentes citadas por el periódico Aftonbladet. Este nuevo sospechoso ya habría confesado a las autoridades ser el conductor del camión letal, tras haber sido arrestado en la zona de Marsta. Por el momento, no ha trascendido la motivación del detenido ni si actuó solo. Antes, las autoridades policiales habían difundido imágenes grabadas por cámaras de vigilancia de otro sospechoso que finalmente no estaba involucrado en la tragedia.

"No tenemos ningún contacto [con el conductor]", había declarado un responsable de la investigación, Dan Eliasson. Mientras que otro agente, Ulf Johansson, a la vez había mostrado a la prensa la imagen del fallido primer sospechoso, un hombre relativamente joven que vestía una sudadera con capucha, filmada cerca del lugar del atentado en el centro de la capital sueca.

La policía no ha dado ningún balance de víctimas hasta bien entrada la noche en Suecia. "Hay muchos heridos (...) e informaciones según las cuales hay muertos. De momento no podemos confirmar el número de heridos ni de muertos", decía Eliasson. A la vez, ha pedido a los ciudadanos que no acudieran al centro de Estocolmo.

El primer ministro sueco, Stefan Lofven, previamente ya había descrito este atropello ocurrido en una calle comercial como un acto de terrorismo. "Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado", ha proclamado para luego instar a la población a seguir las instrucciones de las autoridades. Así, el máximo mandatario buscaba evitar más riesgos, según sus declaraciones a la cadena SVT.

Un segundo hombre fue arrestado durante la noche, según la televisión pública sueca (SVT). La cadena informó de que el segundo arrestado se encontraba en el barrio norteño de Hjulsta y que tenía una conexión con el otro detenido.

Suecia no se doblega

El primer ministro sueco, Stefan Löfven, dijo que Suecia no se va doblegar por "asesinos abominables". "Hoy hemos sido víctimas de un terrible ataque en el corazón de nuestra capital. Sabemos que hay cuatro muertos, varios heridos y todo un país unido en el dolor, la ira y la determinación", señaló en una rueda de prensa en Estocolmo.

"Si es un atentado terrorista, el objetivo es minar la democracia, pero actos así nunca triunfarán en Suecia. Nuestro mensaje siempre será claro: nunca vais a vencer", dijo Löfven, que estaba de visita en el suroeste del país e interrumpió el viaje para regresar de forma inmediata a la capital.