Al menos tres muertos tras ser arrollados por un camión en Estocolmo

Al menos tres personas han muerto y varias más han resultado heridas este viernes en Estocolmo (Suecia) después de ser arrolladas por una camión, según ha informado en su web el diario local 'Svenska Dagbladet' y en lo que el primer ministro sueco, Stefan Lofven, ya ha descrito como un acto "de terrorismo".

"Suecia ha sido atacada", ha proclamado Lofven mientras instaba a la población a seguir las instrucciones de las autoridades para evitar posibles riesgos, según la cadena SVT. La Policía ha recomendado a los ciudadanos permanecer en casa y evitar la zona centro de la capital sueca.

Acorde a la televisión pública sueca, la investigación de este suceso ya se está tratando como un atentado terrorista. El diario 'Aftonbladet' también ha informado de estas víctimas mortales, aunque sin dar más detalles, y después de que un portavoz de las autoridades policiales hubiese confirmado escuetamente la tragedia.

