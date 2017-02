Explosión en una central nuclear en el norte de Francia

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión que ha dejado cinco personas "ligeramente intoxicadas", aunque no hay ningún herido grave, según ha explicado un responsable de la prefectura francesa, Olivier Marmion.

Hasta el lugar se han desplazado varios equipos de emergencia aunque no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear. Según han explicado los bomberos, se ha producido una explosión que ha ocasionado un incendio en el corazón de la central, fuera de la zona nuclear de la misma.