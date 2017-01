Varias redadas en una operación antiterrorista en Bruselas

La Policía belga ha efectuado hoy diversos registros en el barrio bruselense de Molenbeek, en una operación antiterrorista ordenada por la Fiscalía de Bruselas, informaron medios locales como la agencia Belga. Aunque la Fiscalía no ha dado detalles sobre el número de registros ni si ha habido arrestos, la cadena RTL afirmó que se han producido varias detenciones.

Varias calles de ese distrito, conocido por servir de refugio a supuestos responsables de atentados terroristas como los del 13 de noviembre de 2015 en París o del 23 de marzo pasado en la capital belga, fueron cortadas por la Policía y un helicóptero sobrevoló el área.

La cadena pública flamenca VRT señaló que se desplazaron al área vehículos blindados y que agentes de policía accedieron a los tejados de varias viviendas con escaleras. Además, apuntó a que podría haber en curso más registros en otros puntos de Bruselas. La Policía nacional ha realizado los registros, ordenados en el marco de un dossier de terrorismo gestionado por la Fiscalía de Bruselas.

Según la RTL, el caso no ha sido elevado aún al Ministerio Público federal, encargado de la investigación de los ataques de París o Bruselas. Esa cadena señala que esa circunstancia puede indicar que se trata de un "caso aislado" y no de un grupo terrorista organizado. La RTBF informó de que se trata de un dossier "reciente" y que, en estos momento, no parece relacionado directamente con otros casos abiertos.