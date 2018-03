La UE y Reino Unido acuerdan que el 'Brexit' real sea el 31 de diciembre de 2020 El jefe negociador de la UE para el 'Brexit', Michel Barnier (d), saluda al ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis. / Efe Ambos bloques aparcan el delicado asunto de Irlanda para vender que hay acuerdo de salida y transición ADOLFO LORENTE Corresponsal en Bruselas Lunes, 19 marzo 2018, 14:19

Habemus acuerdo. Y cantar esta frase cuando se está hablando de la madre de todas las negociaciones no es poca cosa. La Unión Europea y Reino Unido han anunciado hoy la existencia de un acuerdo sobre la salida y, sobre todo, sobre el llamado periodo de transición que pidió Theresa May. Finalmente, como siempre quiso Bruselas, el 'Brexit' real se producirá el 31 de diciembre de 2020, 21 meses después de que se produzca el 'Brexit' oficial el 31 de marzo de 2019. A partir de esta fecha, Reino Unido dejará de ser oficialmente un Estado miembro de la UE pero sí seguirá unida ella «beneficiándose de los mismos derechos pero también atada a todas las obligaciones». Es una suerte de estar sin estar que no va a gustar nada a los 'brexiters' ya que los británicos deberán acatar la legislación del club sin estar dentro de los órganos de decisión, sin poder maniobrar desde la 'cocina'.

Así lo han explicado esta mañana los negociadores jefe de ambos bloques, Michel Barnier y David Davis, quienes han confirmado también que el espinoso asunto sobre el futuro de Irlanda queda aparcado a la espera de encontrar una solución mágica que contente a las dos partes. Se trata de una suerte de patada hacia adelante que trata de evitar que la negociación quede encallada por este asunto. No hay que olvidar que esta semana es clave en Bruselas, ya que el jueves y el viernes se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para sellar este acuerdo. Al final, después de un fin de semana de durísimas negociaciones, ambos han podido vender un acuerdo que se ha logrado, sobre todo, porque Reino Unido, que es quien más lo necesita, ha tenido que ceder en casi todo. De nuevo.

Al margen de Irlanda, sí hay acuerdo para que los derechos de los 4,5 millones de europeos afectados (3,3 residentes en Reino Unido) sean respetados o para que Londres abone la multimillonaria factura que le supondrá salir del club. No hay cifras concretas, pero la cifra rondaría los 60.000 milones. El acuerdo anunciado esta mañana también permitirá comenzar a negociar sobre la futura relación comercial que unirá a ambos bloques a partir del 1 de enero de 2021. Respecto a Gibraltar, tanto Barnier como Davis han explicado que nadia cambiar y que se irá de la UE el mismo día en que lo haga Reino Unido. Van de la mano. Es decir, que tendrán periodo de transición y España mantendrán su derecho de veto sobre cualquier futuro acuerdo que afecte al Peñón.