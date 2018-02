Pence anuncia las sanciones «más duras» de EE UU contra Corea del Norte Pence. / Reuters No se permitirá a Pyongyang «secuestrar» los juegos olímpicos de Corea del Sur COLPISA / AFP Miércoles, 7 febrero 2018, 13:47

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó el miércoles que Washington revelará pronto las "sanciones más duras" jamás adoptadas contra Corea del Norte, asegurando que no se permitirá a Pyongyang "secuestrar" los juegos olímpicos de Corea del Sur.

Durante una visita a Japón antes de asistir el viernes a la inauguración de los juegos de invierno en Corea del Sur, Pence prometió que su país "intensificará su campaña de máxima presión" al régimen norcoreano, conjuntamente con Tokio. "Anuncio hoy que Estados Unidos va a revelar muy pronto las sanciones económicas más duras y más ofensivas jamás adoptadas contra Corea del Norte", declaró Pence sin dar más detalles en una comparecencia junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Más información La hermana de Kim Jong-un visitará Corea del Sur para acudir a los Juegos Olímpicos

Su visita de tres días a Japón tiene lugar en un momento en que Washington busca reforzar lazos con sus aliados en la región y mantener la presión sobre el régimen de Pyongyang a pesar de la reciente "distensión" en la península de Corea. "Todas las opciones están sobre la mesa y Estados Unidos ha desplegado algunos de sus recursos militares más avanzados en Japón y la región en general para proteger nuestro territorio y a nuestros aliados, y seguiremos haciéndolo", agregó.

Para subrayar lo que Washington califica de "abusos" norcoreanos contra los derechos humanos, Pence asistirá a la ceremonia de inauguración de los juegos de Pyeongchang acompañado por el padre del difunto preso estadounidense Otto Warmbier.

Guerra verbal

Estados Unidos y Corea del Norte se han enfrentado en una guerra verbal que llevó al presidente Donald Trump a mofarse del líder norcoreano Kim Jong-Un llamándolo "rocket man" ("hombre cohete") y al joven dictador a amenazar con la destrucción nuclear a Estados Unidos. Sin embargo, Kim adoptó un tono más conciliador en 2018: llamó a la distensión con los surcoreanos y aceptó la invitación a que su país participase en los que se ha denominado "los juegos de la paz".

Las dos Coreas mantuvieron una muy inhabitual reunión de alto nivel el mes pasado y el jefe de Estado honorífico de Corea del Norte debe viajar al Sur el viernes, acompañado por la hermana del líder Kim Yo-Jong, que se convertirá en el primer miembro de la familia dirigente norcoreana en visitar el país. "Aprecio las conversaciones entre el Norte y el Sur para que los juegos olímpicos de Pyeongchang sean un éxito. Pero por otro lado, debemos enfrentar de lleno el hecho de que Corea del Norte sigue adelante con sus programas nuclear y de misiles", dijo por su parte Abe. Japón y Estados Unidos "confirmaron (...) que nunca podremos aceptar una Corea del Norte dotada de armas nucleares", agregó. El primer ministro japonés aseguró también que los aliados llamarán a los demás países a no dejarse "cautivar por el encanto ofensivo de Corea del Norte". "Mañana (jueves) se espera un gran desfile militar en Pyongyang. Las acciones provocativas continúan", subrayó.

De camino a Japón, Pence no quiso descartar una reunión con la delegación norcoreana que también asistirá a la ceremonia de inauguración, dejando abierta una leve esperanza de avance diplomático. "No he pedido una reunión, pero veremos qué pasa", afirmó durante una escala en Alaska. Sin embargo, pareció mantener un discurso más firme en Tokio, asegurando que no se debe permitir a Corea del Norte "secuestrar el mensaje y las imágenes de los Juegos Olímpicos". "No permitiremos a Corea del Norte ocultar tras la bandera olímpica la realidad de que esclavizan a su gente y amenazan la región", afirmó.

Las declaraciones de Pence coinciden con el anuncio de que Kim Yo-Jong, la hermana del dirigente norcoreano Kim Jong-Un, viajará a Corea del Sur el viernes, día de la apertura de los Juegos Olímpicos, y la llegada este míercoles de más de 200 animadoras norcoreanas para presenciar las competiciones.

No está claro cuánto durará la relajación de las tensiones tras los juegos, especialmente cuando Estados Unidos y Corea del Sur reanuden sus aplazados ejercicios militares anuales, que siempre irritan a Pyongyang. La agencia de noticias estatal norcoreana KCNA advirtió el martes que la reanudación de las maniobras conjuntas devolverá a la península a "la nefasta fase de catástrofe".