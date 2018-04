La campaña de Trump gastó más de 120.000 euros en pedidos de Amazon Cadena de envíos de Amazon. / Reuters El presidente de EE UU ha lanzado una ofensiva contra la compañía, a la que culpó del cierre de comercios minoristas haciéndola caer más del 3% EUROPA PRESS Madrid Lunes, 2 abril 2018, 09:45

La campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, gastó más de 150.000 dólares (121.700 euros) en pedidos del gigante del comercio electrónico Amazon, la compañía que se enfrenta ahora a sus críticas por fijar, en su opinión, precios injustamente bajos para sus envíos a través del Servicio Postal de Estados Unidos y por no pagar los impuestos suficientes.

Según un informe realizado por la cadena de televisión CBS tras supervisar los datos recopilados por la Comisión Federal Electoral entre los años 2015 y 2016, la campaña del entonces candidato presidencial republicano invirtió 158.498 dólares (128.700 euros) en 379 transacciones clasificadas como compras de material de oficina.

El magnate ha criticado en repetidas ocasiones a Amazon y el diario The Washington Post, ambos del multimillonario Jeff Bezos. «Se estima que el servicio postal estadounidense pierde 1,50 dólares (1,21 euros) de media por cada envío que se realiza desde Amazon. Eso lleva a millones de dólares», aseveró Trump el sábado a través de su cuenta de Twitter.

En dicho mensaje, Trump acusó a The New York Times y a The Washington Post de apoyar a Amazon y sugirió que en el caso del segundo periódico, debería incluso inscribirse en el registro de 'lobbies'.

Graves acusaciones

El dirigente estadounidense acusó la semana pasada a Amazon de provocar el cierre de miles de establecimientos minoristas, lo que llevó a la compañía a iniciar la sesión bursátil con descensos de más del 3%.

En un mensaje publicado en la red social, Trump señaló que ya había expresado sus preocupaciones sobre Amazon «mucho antes» de las elecciones que le llevaron a la Casa Blanca y criticó su impacto en el comercio minorista, el pago de impuestos de la compañía y el uso del sistema postal.

«Esta estafa debe terminar. Amazon debe pagar impuestos reales ahora», ha aseverado el mandatario. La cadena CBS no ha dado detalles sobre si la campaña de Trump contaba con Amazon Premium, lo que podría haber supuesto una entrega gratuita de dos días por una tarifa de un año.