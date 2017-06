Trump no tiene las grabaciones de su reunión con el ex director del FBI El presidente estadounidense no descarta que sí que existan las cintas a las que él mismo aludió después de cesar a Comey COLPISA/ AFP Jueves, 22 junio 2017, 19:54

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves no poseer grabaciones de sus conversaciones reservadas con el exdirector del FBI, James Comey, a pesar de haber sugerido que poseía "cintas" de esos diálogos. "No tengo idea de si existen 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero no las hice y no tengo grabaciones", afirmó Trump en la red Twitter.

Al despedir a Comey del cargo de director del FBI, a inicios de Mayo, el propio Trump había utilizado a Twitter para enviar una velada amenaza conminándolo al silencio, sugiriendo que podría poseer grabaciones de las conversaciones entre ambos.

Posteriormente, Comey filtró a la prensa el contenido de un explosivo memorando interno que distribuyó entre sus auxiliares en el FBI, en el que afirmó que en una de esas conversaciones Trump buscó influenciar una investigación.

Comey conducía un análisis sobre el rol de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016 y la investigación se había concentrado en el general Michael Flynn, nombrado por Trump para ser su consejero de Seguridad Nacional.

De acuerdo con Comey, Trump le pidió que se "olvide" de Flynn, un paso que puede ser considerado una clara tentativa de obstruir la justicia.

Comey reafirmó esa versión en una audiencia con senadores en la que llegó a exclamar: "¡Oh, Señor, espero que existan esas cintas!".

Desde el polémico tuit de Trump sobre las grabaciones, diversos legisladores llegaron a pedir explicaciones formales a la Casa Blanca, para que niegue su existencia o comparta su contenido.