Cinco muertos en un tiroteo en una zona industrial en Orlando

La Oficina del Alguacil del Condado de Orange (florida) informó hoy de que se han producido "varias víctimas" a causa de un tiroteo en una zona universitaria de Orlando, mientras un canal de televisión local indicó que son cinco los muertos, incluido el atacante.

El Canal 9 de Orlando (WFTV 9) citó fuentes, que no identificó, según las cuales son cinco las víctimas de un suceso que en principio, dijeron, no tiene nada que ver con terrorismo.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.