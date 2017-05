Un muerto y doce heridos en un atropello múltiple en Times Square

Un coche se ha subido a la acera este jueves en la concurrida plaza neoyorquina de Times Square y ha atropellado a varios peatones, según testigos citados por la agencia Reuters. Una persona ha fallecido y una veintena de viandantes han sido atendidos tras este incidente, que según la Policía de Nueva York no está relacionado con el terrorismo.

