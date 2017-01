El PSOE pide al Gobierno que explique si actuará ante el cierre de la web en español de la Casa Blanca

El PSOE quiere que el Gobierno explique si ha realizado alguna gestión ante Estados Unidos, o si está dispuesto a hacerlo, tras la desaparición de la versión en español de la web oficial de la Casa Blanca, creada en 2012. La llegada del republicano Donald Trump al Gobierno ha implicado la clausura de las cuentas que la Administración norteamericana tenía en castellano en las redes sociales y en el sitio que alojaba la página gubernamental solo puede leerse ahora un cartel en inglés -"Sorry, the page you're looking for can't be found"- en el que se sugiere el acceso a la web principal, a las 'últimas noticias' o al 'archivo Obama'.

MÁS INFORMACIÓN La Casa Blanca ya no tiene página web en español

La decisión del nuevo presidente estadounidense ha sido recibido como un nuevo agravio a la comunidad hispana del país, que ronda el 17% de la población total. El multimillonario metido a político no sólo ha tachado a los inmigrantes mexicanos de estafadores, violadores y traficantes sino que en su campaña llegó a pronunciar frases como "no quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EE UU". Y, en su gabinete, por primera vez en tres décadas, no hay ni un solo hispano.

Los socialistas han presentado ya dos preguntas, firmadas por el diputado Nacho Sánchez Amor, para que el Gobierno de Rajoy las responda por escrito. En una de ellas pregunta si España tiene intención de hacer algo en relación con la eliminación de esos canales públicos en español y en la otra pregunta cuál es la "valoración" que el Ejecutivo hace de estas decisiones de Trump.

Críticas desde la RAE

"Es muy significativo y negativo, sin duda alguna, pero la presencia del español en EE UU es imparable; hay una minoría mayoritaria de mas de 50 millones de personas", ha señalado el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, durante una entrevista en la cadena Ser. No obstante, ha matizado que todas esas personas no tienen "el español vivo", por lo que el cálculo final sitúa en torno a 37 millones de hispanohablantes en EE UU.

Esto sitúa al país norteamericano como el segundo con más hispanohablantes del mundo. Para Villanueva, esta decisión "limita" el acceso de los ciudadanos a que en su lengua le expliquen lo que pasa en su país y supone "una regresión importante" que recuerda un debate en EE UU a finales de los 90 sobre 'English only'.

"La Constitución de EE UU no declara a ninguna lengua como oficial y en aquellos años hubo un movimiento por parte de distintos Estados entre los partidarios de que fueran el inglés y el español la lengua oficial y los que solo querían al inglés. Esto creó una herida y causó mucha controversia", ha destacado.

Preguntado sobre si el Gobierno español debería protestar oficialmente por esta decisión, el académico ha asegurado "desconocer hasta qué punto" podría haber respuesta diplomática. "Por el momento se trata de la retirada de contenidos en española de una página web y no conozco el código de las relaciones diplomáticas. En todo caso, tendría que ser secundada por los Gobiernos de otros países que hablan español", ha añadido.

Villanueva ha insistido en que la "pujanza" del español en Estados Unidos es "difícilmente parable", resaltando por ejemplo que el año pasado hubo 800 millones de consultas al diccionario online de la RAE y, de todas ellas, 32 millones fueron hechas desde EE UU --lo que le convierte en el séptimo país que más uso hizo de esta herramienta--.