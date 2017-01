Trump: «Voy a luchar por vosotros y nunca jamás os decepcionaré»

"Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejerceré con fidelidad el cargo de presidente de Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude". Con estas palabras, y con puntualidad británica, ha jurado Donald Trump su cargo sobre dos ejemplares de la Biblia.

El republicano ha iniciado su discurso dando las gracias al mandatario saliente, Barack Obama, y agradeciendo la presencia de otros presidentes en la tribuna de invitados. Posteriormente, ha señalado que el de hoy es un día "histórico", no solo porque se realiza una transferencia de poder de un mandatario a otro, sino porque "estamos transfiriendo el poder al pueblo", ha apuntado. "Durante mucho tiempo -ha afirmado-, un pequeño grupo disfrutaba de la recompensa, mientras el pueblo se quedaba atrás. El establishment se protegía, pero no protegía a los ciudadanos". "Eso cambia justo aquí y justo ahora. Este momento es vuestro momento", ha enfatizado Trump desde la tribuna en el Capitolio, entre los aplausos de público e invitados.

Y es precisamente ésa la idea sobre la que el flamante presidente de EE UU ha hecho más hincapié a lo largo de los veinte minutos que ha durado su discurso. Trump ha apuntado que, en realidad, no es tan importante qué partido controle el Gobierno de la nación, sino si el Gobierno está controlado por el pueblo. "El 20 de enero de 2017 -ha indicado- será recordado como el día en que el pueblo volvió a controlar esta nación". Y ha lanzado un mensaje: "La inseguridad en las calles, con las bandas y las drogas, se acaba aquí y ahora".

En esa línea ha continuado su primer discurso como presidente de Estados Unidos. Con un contundente y populista "desde hoy sólo será 'America first' ('América, lo primero)", ha hecho sin duda una referencia clara al polémico muro que pretende levantar para frenar la inmigración desde México. Trump ha afirmado que los mandatarios se han "olvidado de defender" las fronteras. "Hemos hecho ricos a otros países mientras ha desaparecido la confianza en el nuestro. Han cerrado las fábricas, sin pensar en los trabajadores. Todas las decisiones sobre comercio, impuestos, inmigración... se tomarán para beneficiar a los trabajadores estadounidenses. La protección dará lugar a mayor prosperidad. Voy a luchar por vosotros y nunca jamás os decepcionare", ha aseverado, prometiendo después la construcción de carreteras, puentes y trenes "para reconstruir nuestro país con mano de obra estadounidense".

No ha sido, sin embargo, el único asunto que ha abordado Trump durante su intervención. El magnate estadounidense ha asegurado que EE UU buscará acuerdos con todas las naciones, anteponiendo sus propios intereses por delante y que unirá "al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical" y lo "erradicará completamente de la faz de la tierra".

"Ningún reto está fuera del alcance de Estados Unidos. Estamos al comienzo de un nuevo milenio", ha comentado, haciendo referencia a asuntos como la conquista del espacio, los avances tecnológicos y la erradicación de enfermedades.

También ha defendido que tanto si el color de piel de los estadounidenses es "negro, marrón o blanco", todos comparten "la misma sangre roja de los patriotas". Finalmente, ha vuelto a lanzar un mensaje idéntico al que le ha llevado a la Casa Blanca. "Se ha acabado el tiempo de las palabras vacías. Es el momento de pasar a la acción. Vosotros no seréis ignorados jamás. Juntos haremos que Estados Unidos sea grande otra vez", ha concluido mientras arrancaba los últimos aplausos. Al concluir sus palabras, Jackie Evancho, una finalista de 16 años del programa 'America Got Talent', ha entonado el himno de Estados Unidos.

Unos minutos antes, juraba su cargo de vicepresidente de EE UU, Mike Pence. De 57 años y exgobernador de Indiana, Pence sucede en el cargo al ya exvicepresidente Joseph Biden, quien acompañó a Barack Obama en sus ocho años en la Casa Blanca. Con un perfil bajo y nombre poco conocido a nivel nacional, Pence fue la apuesta de Trump para mostrar las credenciales conservadoras de su candidatura, puestas en duda por algunos republicanos

Un té protocolario

La jornada empezaba unas horas antes con la entrada del entonces presidente electo en la Casa Blanca junto con su esposa, Melania, para reunirse con Barack y Michelle Obama antes de partir todos al Capitolio para la ceremonia de transmisión de mando. El mandatario saliente se despedía minutos antes del Despachó Oval, donde pasó unas tres horas antes de entregar el cargo a su sucesor. Al salir por última vez del Despacho Oval como presidente del país, Obama fue preguntado por los periodistas sobre sus últimas palabras a los estadounidenses y su respuesta fue: "Gracias".

Trump, acompañado por el vicepresidente electo, Mike Pence, y la esposa de este, Karen, acudió a la Casa Blanca para tomar un té protocolario tras asistir a un servicio religioso en una iglesia frente a la residencia presidencial. Obama y su esposa, Michelle, recibieron al matrimonio Trump, que llegó en un vehículo blindado negro, en la entrada de la Casa Blanca.

El presidente electo dio inicio al día en que será investido presidente de Estados Unidos con la asistencia a una misa en una iglesia frente a la Casa Blanca y con un tuit en el que indicaba: "¡Todo empieza hoy!".

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!