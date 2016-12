El crítico In Myung Jin, nuevo líder del partido gobernante en Corea del Sur

In Myung Jin, uno de los políticos más críticos con el Gobierno de Park Geun Hye, ha sido elegido como líder interino de Saenuri, el partido político que dirige Corea del Sur, en medio de la crisis desatada por el 'impeachment' contra la presidenta. "Guiará la renovación de los conservadores y favorecerá la unidad interna", ha dicho el jefe del grupo parlamentario de Saenuri, Chung Woo Taik. No obstante, la designación de In aún debe ser ratificada por el partido en un congreso nacional.

In, de 70 años de edad, tiene una dilatada carrera política. Fue asesor del ex presidente Lee Myung Bak (2008-2013) y dirigió la comisión ética del Gran Partido Nacional, antecesor de Saenuri, según recuerda la agencia de noticias Yonhap. En los últimos tiempos es más conocido por su experiencia humanitaria. Es cofundador de la ONG Coalición Ciudadana para una Economía Justa, desde donde lanzó una demanda para suspender los poderes presidenciales de Park por el escándalo de corrupción.

Saenuri confía en In para contener la fuga en sus filas. Unos 35 diputados han anunciado en la última semana que abandonarán el partido el próximo martes en respuesta a la negativa de la corriente dominante a nombrar al también díscolo Yoo Seong Min como nuevo líder.

"No debemos separarnos", ha dicho In. "La causa directa de estas salidas en la derrota en las elecciones por el liderazgo interno, pero en realidad no es un motivo suficiente", ha esgrimido en sus primeras declaraciones. In ha señalado la actual crisis política como prioridad. "El gran tema de la agenda debe ser la reforma constitucional que demandan las 'marchas de las velas'", ha apuntado, en alusión a las manifestaciones semanales para exigir una actualización democrática.

Crisis política

Park, de 64 años, está acusada de ponerse de acuerdo con su amiga Choi Soon Sil y su ex asistente Woo Byung Wo, ambos procesados, para presionar a las grandes empresas con el fin de que ofrecieran donaciones a dos fundaciones creadas para respaldar sus iniciativas políticas.

La ya ex jefa de Estado ha descrito a Choi como una amiga en la que se apoyaba en los momentos difíciles. Los investigadores señalan a Choi como el 'cerebro' de esta trama de corrupción, una acusación que su abogado ha calificado de "ficción".

El Parlamento surcoreano decidió por 234 votos de un total de 300 -entre ellos más de 60 del partido gobernante- abrir un 'impeachment' contra Park, una decisión que el Tribunal Constitucional deberá ratificar o revocar en el plazo de 180 días.

Park ya ha sido sustituida de forma interina por el primer ministro, Hwang Kyo Ahn, que ha hecho un llamamiento a la calma para que la crisis política no repercuta en otros ámbitos. Sin embargo, las manifestaciones semanales contra el Gobierno han continuado.