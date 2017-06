«Se bajó de la bicicleta y fue a por ellos»

Si no fuera por Guillermo y Javier, IgnacioEcheverría sería uno más. Una víctima más que tuvo la fatalidad de encontrare el sábado por la noche en elPuente de Londres, en el sitio y el momento no adecuado.Pero si no fuera por ellos, la historia del ‘héroe del patinete’ no la conoceríamos.Nadie nos contaría que el bancario de 39 años, de origen asturiano, murió intentando salvar la vida a una mujer y que plantó cara, con su ‘skate’ como única arma, a los terroristas.Porque Guillermo y Javier fueron los últimos que vieron con vida a Ignacio y los que han roto su silencio para relatar la valentía y el acto heróico de su amigo. «Javier y Guillermo ya son parte de nuestra familia», apuntó Ana Echeverría, una de las hermanas de la víctima, que hasta el miércoles no los conocía.

El testimonio de estos dos jóvenes españoles residentes en Londres no solo ha servido a la diplomacia española para descartar desde el principio cualquier elucubración de que Ignacio fuera víctima del ‘fuego amigo’, sino también para que la familia de Ignacio se hiciera una idea de sus últimos instantes y de su muerte como un «verdadero héroe».

Los dos chavales, bastante más jóvenes que Ignacio –el bancario de origen asturiano tenía 39 años–, relataron el miércoles por la tarde a la familia todo lo sucedido y confirmaron –tal y como ya adelantaron a EL COMERCIO el lunes fuentes diplomáticas– que el madrileño de origen asturiano llegó a enfrentarse con los tres terroristas, armado solo con su monopatín. Según el testimonio de ambos, Ignacio y Javier pasaron la tarde noche del sábado en un ‘skatepark’ cercano a la Tate Modern, al sur del Támesis. Guillermo se unió un poco más tarde y los tres españoles, que se conocían de hacía solo unos meses y a los que unió su pasión por el ‘skateboard’ en Londres, decidieron ir cenar a un restaurante por la zona de Whitechapel, a unos cinco kilómetros de donde se encontraban.

Para el desplazamiento cogieron unas bicicletas públicas con las que se dirigieron hacia la concurrida zona de Borough Market. Allí se pararon al ver a una persona que se tambaleaba y que parecía ebria. El primero de la fila era Ignacio, luego Guillermo y al final Javier.

En un momento dado presenciaron lo que, en principio creyeron, que era una reyerta, en la que un hombre estaba golpeando (en realidad estaba apuñalando) a una mujer. Ignacio, sin esperar a sus compañeros, «se bajó de la bicicleta y se fue a por él con el monopatín, con el que le pegó.No dudó ni un instante». Pero el agresor era un yihadista. Le golpeó con el ‘skate’ sin dudarlo. Los otros dos terroristas se unieron a la pelea. Ignacio cayó y, según Guillermo, vio cómo uno de ellos le apuñalaba «en un costado una sola vez con un arma blanca de muy grandes dimensiones».

Los tres yihadistas se fijaron entonces enGuillermo y Javier, paralizados por el terror.Empezaron a correr hacia ellos y los dos chavales reaccionaron y se dieron a la fuga, temiendo por su vida. En su huida vieron a Ignacio «boca arriba, aún consciente y rodeado de dos o tres de los yihadistas». Hasta ese momento, ni Javier ni Guillermo habían oído disparo alguno. Cuando ambos quisieron volver sobre sus pasos para saber de su amigo la policía ya no les dejó pasar a la zona. Solo oyeron disparos minutos después, cuando ya estaban resguardados en un bar por orden policial.