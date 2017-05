Trump asegura que Kim Jong-un es «un tipo astuto y bastante inteligente»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha mostrado su capacidad de resistencia desde que asumió el mando del país tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, y ha destacado que es "un tipo astuto" y también "bastante inteligente".

"Es un tipo astuto y bastante inteligente", ha asegurado el mandatario de la Casa Blanca, en referencia a su homólogo norcoreano, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión norteamericana CBS. Así, Trump ha elogiado a Kim Jong-un por demostrar esa resistencia desde que heredó el puesto de liderazgo.

"Hay personas que dicen, ¿está cuerdo? No tengo ni idea. Sí puedo decir esto y a muchas personas no les gusta cuando lo digo pero era un hombre joven de 26 o 27 años cuando sucedió a su padre, cuando su padre murió. Estaba tratando con personas muy duras, en particular los generales y otros. A una edad muy temprana, fue capaz de asumir el poder", ha destacado el presidente de EE UU.

Muchas personas, según el propio Trump, "intentaron quitarle el poder", "ya fuera su tío o fueran otras personas", y Kim Jong-un logró mantenerse al frente del país. "Por tanto, obviamente, es un tipo astuto e inteligente", ha reiterado sobre el mandamás del Ejecutivo norcoreano.

Trump ha aseverado que ahora hay una situación con Corea del Norte que no se puede permitir que "continúe" y que lleva siendo así desde hace años. A su juicio, el anterior presidente de EE UU, Barack Obama, tendría que haber puesto fin a esta situación y antes deberían haberse encargado de resolverlo George W. Bush y Bill Clinton, los dos anteriores mandatarios.