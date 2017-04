Dos padres matan a una mujer por pinchar el balón de sus hijos

Kelly Machín, una mujer de 34 años de Reino Unido, ha sido hallada muerta en su domicilio tras presuntamente recibir una brutal paliza por parte de sus dos vecinos, Natalie Bollen y William Gary Jaea.

Al parecer, el balón del hijo del matrimonio cayó en el jardín de Machín y esta decidió pincharlo, lo que motivó la furia de los padres del pequeño que sorprendieron a su vecina en su propio domicilio y presuntamente le propinaron una paliza.

Según el abogado, William Harbage, esta agresión provocó el desplazamiento de cinco de sus costillas, y le produjo una hemorragia interna, que fue la causa principal de su fallecimiento, “Los acusados irrumpieron en su casa y la atacaron ilegalmente, actuando en conjunto. Bollen la golpeó tres veces en la cabeza y su marido le dio un puñetazo y la empujó, haciendo que se golpease la caja torácica con una mesa de café”, relataba el abogado.

Sin embargo, Machín no murió el mismo día de la agresión, ya que acudió al médico y allí le dijeron que debería someterse a una operación, pero tras no volver a sentir dolores se confió y no volvió al hospital. Días más tarde fue hallada muerta por un amigo que acudió a su domicilio para conocer su estado. El matrimonio ha sido detenido.