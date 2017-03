Arabia Saudí crea un consejo de la mujer formado sólo por hombres

Arabia Saudí parecía haber dado un paso importante en la igualdad de género, con la decisión de crear un consejo de la mujer. Lo curioso es que en su inauguración, a la que acudió el príncipe Faisal Bin Mishal Saud, no había ni una sola mujer.

Para sorpresa del mundo entero, el consejo de la mujer de Arabia Saudí está formado íntegramente por hombres. Durante el acto de presentación, sólo intervino una mujer, pero lo hizo a través de una videoconferencia, estando ella en una habitación contigua, según afirma la BBC.

Las imágenes de la inauguración no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, donde causaron gran indignación por parte de usuarios de todo el mundo. Y es que, a pesar de que se ha creado este consejo para “ayudar a encontrar la igualdad para las mujeres en el trabajo”, lo cierto es que en este país las mujeres no pueden acudir a lugares públicos o realizar determinadas actividades sin el permiso de sus maridos.

Satire? Comedy? No. This is actually happening: The very first meeting of the first "Girls Council" in Saudi Arabia... with ZERO girls. pic.twitter.com/MPmHsr9FCO