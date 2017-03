Evacúan el Puente de Londres por un "vehículo sospechoso"

El Puente de Londres ha tenido que ser evacuado por una alerta de seguridad, debido a un "vehículo sospechoso" que se encontraba en la zona.

Además, la estación de metro que recibe su nombre London Bridge, la estación de autobuses, un gimnasio y sus alrededores han sido despejados por los agentes.

En estos momentos están trabajando policía y bomberos, así como un robo de desactivación de bombas.

Police are expanding the radius of the evacuation down borough high street #LondonBridgepic.twitter.com/RPTathMyZ3