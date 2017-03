Muere un bebé deshidratado tras no ingerir suficiente alimentación

Un recién nacido ha perdido la vida a raíz de una deshidratación producida por falta de alimento. Sin embargo, esto no ha ocurrido porque su madre, Jillian Johnson, no quisiera darle el pecho, ya que asegura que lo amamantaba siempre que el pequeño lloraba, lo que en realidad ha ocurrido es que esta leche no era suficiente.

La progenitora tiene ovarios poliquísticos, por lo que no producía leche en grandes cantidades, de ahí que el pequeño siempre quedase hambriento. Un día no logró extraer la suficiente leche de las mamas y sufrió un ataque al corazón que le provocó la muerte, tal y como informa Metro.

Ahora, Johnson culpa a los médicos de que no le avisasen de que quizá el niño necesitaría algún complemento alimentario.