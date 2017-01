México extradita a Estados Unidos al narcotraficante 'El Chapo' Guzmán

El Gobierno mexicano ha entregado este jueves al poderoso narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera a Estados Unidos, donde llegará a las 04.00 hora española del viernes a Nueva York.

Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y que durante años fue considerado el narcotraficante más buscado del mundo, se encontraba preso en una cárcel federal de la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense 'El Paso', en Texas. "El Gobierno de la República entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de Estados Unidos", señala la cancillería en un comunicado.

En Washington, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que expresa su "gratitud" al Gobierno mexicano por su "cooperación y asistencia" al entregar a Guzmán a la justicia estadounidense. El comunicado no detalla el momento preciso en que momento se realizó la extradición, y solo indica el detenido que se encontraba "en ruta".

Una fuente gubernamental estadounidense ha precisado bajo condición de anonimato que el avión que traslada al capo aterrizará en Nueva York a las 22:00 hora local (04.00 hora española) del viernes.

"Toda la violación a sus derechos humanos"

Guzmán es requerido por tribunales de California y Texas por los delitos de homicidio y narcotráfico.

Silvia Delgado, abogada de Guzmán en Ciudad Juárez, ha dicho a la televisión Milenio que no han recibido comunicación oficial de la extradición y que han conocido la noticia por los medios. "Lo hicieron de manera ilegal porque aún no se resuelve el recurso pendiente de revisión (...) Somos los principales sorprendidos por esta noticia, no tenemos ninguna información por parte de las autoridades", ha dicho Delgado.

La abogada ha explicado que visitó a Guzmán por la mañana, que lo vio "tranquilo" y que le pidió que enviara una carta al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar "toda la violación a sus derechos humanos". La defensa de Guzmán recurrió para evitar la extradición que la justicia de Texas podría condenarlo a la pena de muerte, lo que iría en contra del tratado de extradición entre ambos países, pues en México se abolió la pena capital.