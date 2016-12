El terrible testimonio de una chica que luchó para evitar una violación

Aunque la Navidad es una época que siempre deberíamos recordar con alegría y si acaso un poco de nostalgia, para algunas personas puede convertirse en una fecha amarga debido a que les recuerde un terrible momento de su vida, como es precisamente el caso de Belén Mirallas, una joven argentina, que recordará esta Navidad como la peor de su vida, ya que sufrió un intento de violación sexual.

Al parecer, durante la noche de Navidad, la joven iba caminando por la arena en Playa del Carmen, México, cuando un hombre se abalanzó e intento abusar sexualmente de ella, “El tipo me tira al piso, me agarra del cuello y me tapa la boca, para callarme. Logré liberarme con la mano derecha, y le apreté la tráquea, y al hacerle suficiente daño me pega un puñetazo, aunque lo tenía agarrado, pero se aleja y empieza a correr. Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan por favor”, explicaba Mirallas a través de las redes sociales, tal y como recoge El Sol.

La argentina contó además que logró deshacerse de su agresor gracias a la experiencia que tiene en artes marciales, “Toda la vida practiqué artes marciales, pero nunca pensé que iba a servirme para esto. Pero ese no es el punto, ninguna mujer debería saber defenderse porque nadie debería atacarnos”, aseguraba. Inmediatamente la joven alertó a las autoridades que actualmente se encuentran buscando al hombre.