El Lorca de Bardem

El lunes 28 de julio de 1986. En una chopera situada a cinco kilómetros de Granada, una cámara de cine seguía a un niño que habla con las hormigas. La escena relata la agonía de una cigarra atacada por estos insectos. El pequeño es Eduardo Puertas un granadino de 7 años que encarnaba la infancia de Federico García Lorca. El chico, tras comprobar que el bicho está realmente muerto, lo entierra y coloca sobre la tumba una cruz de paja. Así comenzó el rodaje en tierras granadinas de la serie de televisión 'García Lorca, muerte de un poeta'. «Hoy nos trasladamos a Nigüelas a grabar los momentos de su vida en Fuentevaqueros», comentó el director Juan Antonio Bardem al redactor de IDEAL que acudió al primer día de grabación. Al realizador, cuenta la crónica, no le había gustado el estado de la casa del poeta, que curiosamente solo día después se abrió al público como museo, porque consideraba «que todo estaba muy nuevo». Mientras Eduardo se sacude de tierra los incómodos pantalones, Bardem le anima: «Don Eduardo, es usted un genio».

La serie es un relato «de los que le pasa a Federico García Lorca desde que nace hasta que lo matan. Es una película histórica», explicó entonces el director que contó con el rigor histórico de los datos aportados por Ian Gibson y la colaboración de Mario Camus para elaborar el guión. El rodaje vino precedido por cierta polémica. Primero se les acusó de oportunistas porque aquel año se celebraba el 50 aniversario de la muerte de Lorca, aunque lo cierto es que la idea surgió en 1979 y acumulaba varios retrasos por la dificultad en encontrar financiación de la que finalmente se hizo cargo RTVE en coprodución con varias televisiones europeas.

Por otro lado sentó mal la elección de un actor extranjero para encarnar al poeta. Fue el inglés Nickolas Grace: «No quería a alguien encarnando a Lorca, explicó Bardem, mi obsesión era que el público viese al poeta nada más asomarse por la pantalla». El actor, que tenía 37 años e interpretó al escritor desde los 18 años hasta su muerte, comentó «la sensación que siento al interpretar a Lorca es una mezcla de excitación y preocupación. Me preocupa porque Federico es un personaje muy conocido en España. Para un inglés es todo un reto este trabajo».

Junto a Grace trabajaron Amparo Baró, Aurora Bautista, Nuria Espert o Margarita Lozano, la actriz que interpretaba a Vicenta Lorca. En el rodaje en Granada no siempre se respetaron los escenarios reales: Nigüelas, por ejemplo, fue Fuentevaqueros y tampoco se rodó la escena del fusilamiento en el Barranco de Víznar, otra excusa para la polémica porque se criticó que de esta manera se falseaba la historia aunque, lo cierto, como se escribió en la prensa de entonces, es que Bardem no lo tuvo nada fácil incluso hubo «falta de colaboración» por parte de algunas instituciones.

Rodaje en la Facultad de Derecho

Un mes más tarde, el 29 de agosto, el rótulo de la Facultad de Derecho era sustituido por el de Gobierno Civil; sobre la puerta ondeaba una bandera republicana. En el recodo de entrada, había una grita y, a su alrededor, falangistas y guardias de asalto. El aparcamiento de vespinos y 'pandas' lo ocupaban coches de época e incluso había desaparecido la estatua del Padre Suárez. Había retrocedido al mes de agosto de 1936.

Capítulo cuarto. Escena 63. 16 de agosto de 1936. Un coche grande y negro se detiene ante la entrada del Gobierno Civil. Bajan todos del coche. Federico va rodeado de un grupo que encabeza Ruiz Alonso y Miguel Rosales. La llegada del grupo llama la atención a los viandantes… muchos reconocen a Federico. Un tipo con mono que enarbola un mosquetón se acerca a él y dice en voz alta

-¡Mira a quién nos traen de visita! Y trata de dar un culetazo con el arma al escritor que intenta esquivarlo.

- ¡Corten, corten!

Victoria Fernández, la redactora de IDEAL que seguía con atención el rodaje de aquella escena, cuenta en su crónica que tuvo que repetirse unas catorce veces porque el «tipo con mono» no se atrevía a darle un golpe de verdad a Grace: «Tú dame fuerte que tengo que hacer un gesto de dolor y, si no me das de verdad, no puedo», le dijo el actor. Aquel extra era Rafael Hinojosa, también participan en la escena Miguel Rosales (interpretado por Chema Muñiz) o Ruiz Alonso (Angel de Andrés López). «Falangistas, detenidos, obreros, guardias de asalto se dirigen a sus puestos entre los alumnos y profesores que siguen entretenidos el rodaje. Llega el director

-¡Silencio, señores, por favor! Los de atrás, que se callen! ¿Preparados? Se rueda… Acción… «

El resultado, si se lo perdió entonces, lo pueden ver la noche del sábado 28 de abril de 2018 en la Huerta de San Vicente, una actividad en el marco de la feria del libro de Granada que contará con la presencia de Ian Gibson y Nickolas Grace.