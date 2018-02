Forges, un humorista "ilustrado" en Granada

Si, escondido entre los pasillos de la hemeroteca, hubiera un túnel, una puerta como la del Ministerio que permitiera un acceso, pero un acceso real, un paseo de verdad por un momento del pasado, me había encantado pasar aquel sábado de octubre de 1992 en Pampaneira. La Alpujarra quería ofrecer un homenaje a uno de sus vecinos más queridos, el dibujante Francisco Martin Morales, y aprovechó para hacerlo su Feria Artesanal y del Turismo. Tan importante era para él aquel momento que, para vivirlo, se rodeó de amigos. Y por allí coincidieron Miguel Ríos, Mingote, Máximo o Forges. Eso sí que fue una auténtica “conjunción planetaria”. Además, Andrés Cárdenas, fue el encargado de leer el pregón. Como quiero mucho a Andrés, le daría un besico y le diría que me apunto al tapeo y yo me imagino escuchando a estos amigos, ‘alpujerreándose’, charlando delante de un plato de jamón y un chato de vino y creo que no puede haber nada mejor. Que sería uno de esos momentos mágicos que se acompañan toda la vida…

Escribo esto buscando algunas fotos del paso de Forges por Granada donde tiene muchos admiradores y amigos que hoy le recuerdan, seguro, con media sonrisa dibujada en la boca. Imagino, no sé por qué, que a él le habría gustado que fuera así.

Aquí ha impartido conferencias y jornadas y, junto a su amigo Paco Martínmorales colaboró en Cursos del Centro Mediterráneo y fue uno de los invitados al ciclo ‘Martínmorales en Compañía’ paralelo a la magnífica retrospectiva sobre el viñetista almeriense de nacimiento, alpujarreño de adopción, del Centro de Exposiciones de CajaGranada de Puerta Real: los humoristas gráficos “eramos la mesa donde apoyaban los codos los plumillas, dábamos mucha estabilidad. Teníamos bastantes posibilidades de ser leídos más que otras personas. Hacíamos los titulares reales de los periódicos, los de verdad son muy complicados. La vida y el tiempo va quitando patas a la mesa, y ya le quedan pocas”, así resumió entonces, en este periódico, su profesión.