Las 35 'Medias' de Granada

En el año 1982 ciento veinticuatro atletas tomaron la salida de la plaza del Campillo. El próximo domingo, lo harán cerca de tres mil. Entre una y otra salida han pasado 35 años y miles de corredores. Ha habido cambios en el recorrido, en la organización, suspensiones, accidentes… pero, por encima de todo, en estos años ha cambiado la manera que tiene la sociedad de entender el atletismo.

Aquella soleada mañana del 17 de marzo de 1982, el colegio Lábor tomaba por primera vez las riendas de los 21 kilómetros. Relevaba a la Agrupación Atlética Durnio, que con más ilusión que apoyos, organizó el 11 de marzo de 1979 la que sería la primera edición ‘oficial’ de esta prueba. Pero era muy complicado encontrar patrocinadores para un deporte entonces minoritario, fue la academia, que apostaba fuerte por el deporte y, sobre todo, el trabajo de uno de sus profesores, Manuel Gómez Gijón, los que la salvaron de desaparecer. A partir de aquella I Media Maratón Colegio Lábor, empezamos a contar ediciones.

«No era, en cuestión de marcas, la mejor de España, pero tanto la Media como la Maratón de Granada fueron de las primeras del país», recuerda el olímpico José Esteban Montiel, que tenía 19 años cuando ganó aquella primera edición en la que empleó 1 hora, doce minutos y veinticuatro segundos. Al cortar la cinta de meta, «fue cuando me di cuenta de que valía para el atletismo de fondo». En 1992 fue olímpico en Barcelona y, unos días antes, ante el orgullo de todos los granadinos, había encendido el pebetero en el Palacio de Deportes en el paso de la antorcha por esta tierra. Cuando se entrenaba para correr en New Castle, con el récord nacional de Media Maratón en la suela de sus zapatos, un coche le atropelló truncando una de las más prometedoras carreras del atletismo nacional. Inhabilitado para correr por las lesiones sufridas, en 1997 volvió a ganar la ‘Media’ granadina.

La 'Ciudad de Granada'

En 1992 el ayuntamiento de Granada, a través del PMD, se hace cargo de la prueba. Dominada hasta entonces por el ‘Ciudad de Granada’ en aquellos años daba el reemplazo a los corredores del ‘Jimesa’. Al primero de estos clubes pertenecía Carmen Mingorance que ganó su primera Media en 1984 y volvió a conquistarla en el 88, en el 99 y en el año 2000 se proclamó campeona de Andalucía en la meta granadina. «A mí me gusta participar aquí porque es mi tierra y corres con compañeros, pero en otras ciudades he tenido unos privilegios que no he tenido en Granada”. Guarda los mejores recuerdos para el club ‘Pazito a Pazito’ de Motril, un grupo de amigos a los que le unía su amor por el fondo, «corríamos y no nos preocupábamos tanto el tiempo o el material. Nos divertíamos más. Después de la carrera lo celebrábamos tomándonos una cervecilla y seguíamos con nuestra vida, nuestro entrenamiento… Ahora veo demasiada tecnología, productos, publicidad…». Aunque reconoce que una de las cosas que más han cambiado ha sido la participación femenina. Cesi Rubio fue la ganadora de la primera de Lábor cuando las mujeres no lo tenían nada fácil, «hasta era peligroso salir a las cinco de la mañana sola a correr y no teníamos los mismos premios. Cuando llegaba a meta siempre pedía igualdad de premios. Recuerdo en una maratón que el ganador masculino se llevó un coche, y a mí me dieron cien mil pesetas», recuerda Mingorance.

Ahora hay más corredores pero ha bajado la calidad de la élite. Coinciden en subrayar este aspecto Esteban Montiel y Enrique Carmona, alma máter del Club Atletismo de Maracena, organizador de la Subida al Veleta y un asiduo en la Media Maratón granadina. El mismo Montiel, Herrera o Leyva podía bajar de 1 hora y cinco minutos en los años ochenta, ahora con un buen circuito no se baja de 1.7. «En estos tiempos no se habla de calidad, gusta más hablar de cifras de participación», lamenta Montiel.

Carmen Mingorance y Esteban Montiel en la 'Media'

En sus comienzos, la Media Maratón la sudaban los atletas en el asfalto y los organizadores en los despachos. Había que sortear muchos obstáculos: los vecinos se quejaban por los cortes de tráfico, no había apenas patrocinios y hasta ayuntamiento lamentaba la falta de policía local para vigilar la carrera. En 1995 un grupo de atletas fue arrollado por un vehículo que salía de la urbanización Bellavista de Cájar. La peor parte de la llevaron Antonio Castilla, presidente de la Asociación de veteranos y Luis Jiménez, que pasó la noche en el hospital. Al año siguiente, se encargó a Pedro Santamarina, que había sido entrenador del Ciudad de Granada, que salvara la prueba, pero no pudo hacer mucho por la edición de 1998 que se suspendió solo un día antes. Ante los ciclistas que esperaban la salida del Día de la Bicicleta, varios de los fondistas protestaron por la supresión de la clásica.

Circuitos

En sus primeras ediciones el circuito pasaba por varios municipios de la Vega. Cúllar, Churriana y Armilla, primero; Huétor Vega, Cájar y La Zubia, más tarde, cuando la salida se tomaba en el Paseo del Salón: «Una de las ediciones que recuerdo con más cariño es la que pasaba por el Puente de los Vados a Belicena y ese recorrido que pasaba por la Vega de Granada me gustaba más era muy bonito», recuerda Carmona. «Conectaba los pueblos de Granada estaba muy bien, era otra manera de fomentar el atletismo», explica Carmen Mingorance. Pero «cada año se apretaba un poco a los políticos para intentar que el recorrido fuera completamente urbano», recuerda José Esteban Montiel. No se consiguió hasta 1999, cuando la carrera discurrió por primera vez por todos los distritos de la ciudad excepto el Albaicín, novedad en el circuito de este año. «Desgraciadamente la Media Maratón de Granada no es una prueba consolidada, se queja Carmona, porque ha cambiado muchas veces de circuito y, en 35 años, ya podían haber encontrado el mejor recorrido, porque estos cambios marean un poco a los corredores. Los atletas no medir sus tiempos… La apuesta interesante en materia de turismo, pero una muestra de que en estos tiempos el running es un negocio y creo que está en contra de la filosofía de este deporte». En los mismos términos opina Montiel: «Al atleta le gusta hacer marcas porque es una prueba oficial que puede permitirle el lanzamiento profesional, como me ocurrió a mí. No deberíamos mezclar turismo con una carrera para la que muchos han entrenado duro para hacer el mejor tiempo».

La más bonita de las Medias Maratones tomará las calles el próximo domingo.

Algunos datos históricos

1982 Esteban Montiel y Cesi Rubio ganan la I Media Lábor

1983 Gana Paco Medina. El olímpico Sánchez Vargas anuncia su participación que finalmente no se produjo aunque esperó a los corredores en la meta situada en los Escolapios.

1985 Final con polémica. Paco Medina y Miguel Leyva entran en la meta de Puerta Real cogidos de la mano.

1987 La policía se equivoca en el cruce de Armilla y, en lugar de permitir que los atletas continuases hasta el Paseo del Violón, los desvió por el Camino de Ronda. El oportunismo de Gómez Gijón hizo que los atletas retomaran el recorrido previsto.

1988 Weynez Zimmerman, primer extranjero que gana la prueba. COmpartió podio con Carmen Mingorance.

1989 Duelo Escalona Carmona. Hasta entonces el récord de la prueba lo tenía Esteban Montiel. Escalona lo superó con 1 hora 10 minutos. Carmona llegó segundo. Puntuable para el Premio de Fondo de Diputación.

1990 Cambia el recorrido por las obras de la circunvalación y la construcción del parking del Triunfo. Salida del Paseo del Salón hacia Cúllar, Churriana y Armilla

1991 Victoria de Jorge Herrera del Jimesa. Coincide con el XIII Campeonato de España de fondo para atletas veteranos. Cambia el recorrido hacia Huétor Vega, Cäjar, La Zubia

1992 Primera organizada por el Ayuntamiento. Cambia su nombre por el de 'Ciudad de Granada'. Podio para Lapestra, discípulo de Montiel. La prueba pasa a celebrarse del mes de marzo, a noviembre

1993 VIctoria de Badine Bovalid del Jimesa. Comienza el dominio de los atletas marroquíes.

1994 Coincide con la Maratón

1995 Quejas por la mala organización. Un atropello hiere a los atletas Antonio Castilla y Luis Jiménez

1996 El ayuntamiento encarga la organización de la prueba a Pedro Santamarina

1997 Coincide con el Nacional de Veteranos. Victoria para Montiel y Cristina Roldán

1998 Se suspende la Media Maratón

1999 Vuelve la prueba con polémica porque no es puntuable para el Gran Premio de Fondo. Primer circuito totalmente urbano. Paco Sánchez Vargas quedó quinto

2000 Coincide con el Campeonato de Andalucía en el que Carmen Mingorance se proclama campeona autonómica

2001 Emocionante sprint final con Erraoui y Echchadli. Gana el primero. Esther Hidalgo, segunda en chicas.

2003 Con Paquillo como reclamo en la primera con cuota de inscripción a beneficio de los enfermos renales

2004 Cronometraje por primera vez mediante un sistema de chip

2005 Victoria para Abdelhadi El Mouaziz que corrió en ayunas por ser el mes del Ramadán. Avituallamientos con bebidas isotónicas, naranjas, esponjas y zonas de duchas

2007 Se abre la participación a atletas en sillas de ruedas

2008 Podio para los tres hermanos El Mouaziz

2011 Estrena feria del corredor

2013 Mohamed Blal gana la prueba pero lo eliminan por no estar federado en Andalucía. Nazha Machrouh y Lourdes González entran juntas en la meta

2016 Manuel Santiago Molina y Zhor El Amrani últimos ganadores de la Media Maratón.