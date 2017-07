«En la zona del incendio de Portugal no había cortafuegos y las carreteras eran ratoneras» Juan Antonio Moreno, tras una jornada de quince horas luchando contra el fuego en Portugal. / IDEAL Juan Antonio Moreno Rojas Jefe de un grupo de bomberos forestales «La diferencia con Andalucía es brutal. Probablemente, el dispositivo andaluz contra los incendios forestales sea uno de los mejores del mundo» CARLOS MORÁN Martes, 4 julio 2017, 01:29

Juan Antonio Moreno Rojas (Gor, Granada, 1969) sabe usar una azada. Habrá a quien esta destreza no le parezca nada del otro jueves, pero también quien no tenga ni idea de qué diablos es una azada y necesite descargarse una 'aplicación' en su móvil para averiguarlo. Es el sino de los tiempos: lo que antaño era sencillo, ahora puede ser un enigma. Pero esa es otra historia. Una azada, en su simplicidad, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, es una herramienta imprescindible para combatir los fuegos que destruyen los montes. A pesar del progreso tecnológico, no se ha inventado nada mejor para atajar el avance de las llamas. Juan Antonio, jefe de un grupo de siete bomberos forestales del Plan Infoca, es un experto en la materia, en doblar el espinazo y cavar y cavar mientras el infierno le ronda.

El pasado 20 de junio, Juan Antonio -que es licenciado en Ciencias Ambientales y está soltero- y otros 29 especialistas del Infoca de Granada viajaron hasta Portugal para colaborar en la extinción del letal incendio de Pedrógao Grande, que se cobró la vida de 64 personas. Y lo hicieron voluntariamente, por vocación.

-¿Cuántos años lleva en el Infoca?

-Doce años para trece.

-¿Por qué se hizo bombero forestal?

-Por vocación. Es una cosa que me gusta. Si fuera por el salario, pues no lo habría hecho. El salario no se corresponde con la peligrosidad que tenemos. Es un trabajo realmente muy penoso. Lo haces por vocación, ya digo. Igual que el resto de mis compañeros. Lo que nosotros cobramos no tiene nada que ver con lo que cobran otros cuerpos de emergencias como los bomberos.

-¿Nadie trató de disuadirle?

-Es que mis estudios de Ciencias Ambientales estaban muy relacionados con lo que hago y nadie se asombró.

-¿Qué cualidades debe tener un bombero forestal?

-Hay que tener una condición física adecuada, porque las pruebas exigen un nivel. Y debe ser gente conocedora del monte, que sepa desenvolverse en el monte. Es fundamental. La gente de campo suele reunir esas condiciones. Es que aquí hay que saber utilizar herramientas, coger una azada... Te suben en el helicóptero y, cuando te bajan, tienes que empezar a hacer líneas de defensa. Y eso se hace a base de motosierras y de azada.

-Pues cada vez hay menos gente que sabe coger una azada.

-Efectivamente.

-Lo sabemos todo de máquinas complejas como los móviles, pero poco o nada de las azadas.

-Ahí está.

-En su grupo son siete personas, imagino que estarán muy compenetrados, que no les hará falta ni hablar para entenderse.

-Estamos muy unidos y nos llevamos muy bien, porque mi vida puede estar en manos de mi compañero y la suya, en mis manos. Somos una piña.

-¿Por qué se ofreció voluntario para ayudar en el incendio de Portugal?

-Nos lo comentaron y mi equipo tuvo una disposición cien por cien para ir. De todas formas, en los grandes incendios, debería haber unos protocolos para que hubiese ayuda internacional y entre comunidades antes de llegar a los extremos.

-¿En qué consistió su misión?

-Hicimos lo que hacemos habitualmente aquí. Como el incendio estaba activo, hicimos una línea de defensa y empezamos a atacarlo.

-¿Qué fue lo que más les llamó la atención cuando llegaron al lugar de la catástrofe?

-Que en la zona carecían de cortafuegos. Y no había líneas auxiliares de cortafuegos ni tratamientos silvícolas, porque los incendios hay que trabajarlos durante el invierno. Además, era una zona de bosques de eucaliptos y en las carreteras no había tratamiento alguno. Eran auténticas ratoneras. La diferencia con Andalucía es brutal. Probablemente, el dispositivo andaluz contra los incendios forestales sea uno de los mejores del mundo.

-¿Por eso se produjeron tantas víctimas?

-Un incendio forestal es dinámico, se mueve y es impredecible. Pero sí, lo que decía antes, las carreteras eran pequeñas y fueron ratoneras. A la gente le entró pánico y seguramente murió asfixiada por el humo.