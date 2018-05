«Se le está yendo la cabeza»: los alarmantes audios de WhatsApp de María del Mar antes de morir La joven asesinada en Granada mandó estos mensajes a sus amigas, en los que describía cómo estaba viviendo su relación con José IDEAL.ES Jueves, 17 mayo 2018, 16:11

Días antes de ser asesinada por su novio, en el campo de tiro de la localidad granadina de Las Gabias, María del Mar envió unos audios de WhatsApp a sus amigas, que ahora han salido a la luz en el Programa de Ana Rosa, que desvelan la angustiosa relación que mantenía con su pareja y los problemas psicológicos que padecía José.

Si ayer fue su propia madre quien desvelaba unos archivos parecidos, hoy, en los audios que ha sacado a la luz el espacio de Telecinco, podemos escuchar a María del Mar asegurando que a su novio se estaba «yendo la cabeza» y que ya no sabía cómo actuar ante tal situación. Además, la joven desvelaba comportamientos obsesivos. «Nos hemos puesto a perseguir un coche porque decía que me ha mirado mucho», decía la joven a sus amigas, asegurando que José pagaba su mala situación con ella y con sus padres.

«Él tiene ansiedad, manía persecutoria, se piensa que todo el mundo va detrás de él», confesaba en uno de esos audios, en los que también mostraba su decisión de seguir adelante con su vida. «Voy a hacer mis cosas y ya está tío porque no puedo estar así. A base de golpes se aprende y yo creo que hoy ha sido el golpe definitivo», añadía esperanzada. No obstante, María del Mar siempre volvía con José y se mostraba dispuesta a perdonarle.

«¿Si en el futuro se da cuenta, va al psicólogo y decide pedirme disculpas y volver? Yo lo voy a recibir con los brazos abiertos porque no creo que vuelva a conocer a otra persona igual que él», admitía la joven, que no era capaz de imaginar su vida sin su novio.

Y es que la granadina sentía culpabilidad ante los ataques obsesivos de José, hasta el punto de pensar en ir al psicólogo para intentar controlar la situación. «Creo que yo he sido el detonante. El lunes voy a pedir cita al médico de cabecera para que me derive al psicólogo porque me hace falta», dijo en uno de sus audios, sin imaginar que antes de esa cita su novio acabaría con su vida.