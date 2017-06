El viento de cola obliga al vuelo IB544 del domingo a abortar el aterrizaje en Granada Un avión de Iberia aterriza en el aeropuerto de Granada. / González Molero El avión tuvo que volver a Madrid, de donde había despegado a las diez de la noche, y la mayoría del pasaje viajó en autobús y llegó a la ciudad de la Alhambra a las ocho de la mañana de ayer lunes JAVIER F. BARRERA Martes, 27 junio 2017, 01:17

El vuelo IB544 de la compañía española Iberia protagonizó el pasado domingo toda una odisea que se saldó sin peligro pero con todo tipo de contratiempos. Todo empezó a las nueve de la noche del pasado domingo 25 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, en Madrid. Alas 21.30h comenzaba el embarque de los 107 pasajeros, es decir, que la aeronave iba al completo. Alas 22 horas, tal y como estaba programado, el avión despegó de Barajas sin problemas.

Los testimonios recogidos por este periódico aseguran que «el viaje discurrió con normalidad, aunque padecimos numerosas turbulencias sin consecuencias». Unos veinte minutos antes de llegar a Granada, «el propio comandante, a través de los altavoces, se dirigió al pasaje para informarnos de la temperatura que nos esperaba en Granada y que empezábamos en ese momento la maniobra de aproximación al aeropuerto García Lorca y que nos preparáramos para el aterrizaje».

La versión de Iberia «Más de diez nudos de viento de cola dirección oeste»

En ese momento, el pasaje notó perfectamente «que el avión comenzó a descender, pero, de repente, tomó de nuevo velocidad, aceleró y en vez de descender remontó el vuelo de nuevo». «Se notó que había decidido rectificar la trayectoria y la gente en la cabina se asustó bastante. Inmediatamente salió la tripulación y habló el comandante y dijo que habían comprobado que había viento de cola».

Añadieron que, además, «el viento no estaba en la dirección oportuna y que imposibilitaba el aterrizaje. Y que era peligroso. La decisión fue esperar un poco, y estuvimos quince minutos dando vueltas sobre Granada. Ala espera. A los veinte minutos, notamos que la nave viraba y volvía a tomar velocidad, pero no como para aterrizar. Ytodo el mundo quería explicaciones de lo que estaba sucediendo».

Preguntas y explicaciones

«La tripulación –continúan–, explicó de nuevo que era por el viento, no tanto por la intensidad sino por la dirección que tenía, que impedía el aterrizaje». Los testimonios también comentan que «esto no nos lo dijeron, pero todos pensábamos que en un aeropuerto como Madrid o Málaga no hubiera habido problema, pero que en Granada la pista es pequeña y si hay viento de cola no queda pista y es peligroso».

«Quedaron de manifiesto de esta forma las carencias del aeródromo granadino», comentaron. «Algo tuvo que ser porque dimos la vuelta para Barajas, y nos dijeron que la orden era volver y aterrizar en Madrid».

También preguntaron por qué a Madrid y no a Málaga. La respuesta fue que la orden es que «siempre y cuando haya combustible, hay que volver al aeropuerto de salida».

La historia, entra ahora en su segunda parte:«Me sorprendió, es verdad, una vez que bajamos del avión de vuelta en Barajas, a la una menos veinte de la madrugada, que el personal de tierra enseguida nos recepcionó y empezó a dar soluciones. Fue bastante resolutivo».

No fue igual en Granada. «En el aeropuerto, mientras llegábamos o dejábamos de llegar, a los familiares que estaban esperando no se les facilitó información alguna. No dieron ninguna explicación de lo que estaba pasando. Solo aparecía en pantalla, primero que el vuelo llegaba con retraso y, a los noventa minutos, que había vuelto a Madrid, pero no había nadie de Iberia ni de información ni nada. Pasaron un mal rato».

Doce horas

Sigue la odisea. «Ya en Madrid nos dijeron que sólo había treinta plazas, sin confirmar, en los distintos vuelos de Iberia a lo largo del lunes, y que no había posibilidad de que nos reubicasen a todos –éramos 107–, y muchísimo menos en el primer vuelo de la mañana, que sólo contaba con dos plazas libres».

Las opciones, en ese momento, eran quedarse en un hotel y luego «te llevaban al aeropuerto y ahí te quedas hasta que haya hueco, o ponernos un autocar sobre la marcha para llegar a Granada». Ante las escasas posibilidades de volar, «80 de los 107 del pasaje decidimos volver en bus. Ynos montamos a las tres de la madrugada y hemos llegado (ayer lunes)a la estación de autobuses a las ocho de la madrugada.

En resumen, doce horas para ir de Barajas a Granada, volver y tomar un bus de vuelta a la cuidad de la Alhambra.