Dos versiones en el filo de la navaja: El sumario de la agresión entre el padre y el asesino de la niña Anabel Foto que hizo la Policía Local al arma blanca con la que se produjo la agresión y el acta de entrega. / IDEAL Una calle. Un arma. Sangre. Dos heridos. Varios testigos. Un crimen ocurrido en 1985. Un supuesto robo. El puzzle acaba de empezar YENALIA HUERTAS Granada Domingo, 22 abril 2018, 02:06

¿Fue la venganza de un padre por el crimen de su hija hace 33 años o un simple robo a punta de navaja? ¿El arma la llevaba el padre de Anabel o el asesino de la niña? ¿Los cortes en las manos del asesino de la pequeña se los causó al agarrar la hoja con el fin de protegerse o se autolesionó? ¿Buscaba el padre de Anabel en la zona al asesino de su hija o fue un encuentro casual? ¿Reconoció el anciano al asesino de su hija o no supo quién había intentado robarle hasta que se lo comunicaron en comisaría? Estos son algunos de los interrogantes a los que ahora la Justicia tratará de buscar respuesta en un suceso que, tres décadas después, ha hecho rememorar a la familia, a la Policía y a los medios un terrible crimen que marcó para siempre a un pueblo: Huétor Santillán.

La agresión del pasado 12 de abril en la calle Pedro Antonio de Alarcón, en la que se vieron implicados el padre de la pequeña Anabel y su asesino, reabrió unas heridas que nunca llegaron a cicatrizar y provocaron un revuelo mediático a la altura de la noticia. Desde entonces, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de la capital, José Luis Ruiz Martínez trata de unir las piezas de un puzzle que no se presume fácil. Hubo dos heridos, varios testigos, sangre y una navaja.

Las versiones que los dos involucrados en el suceso ofrecieron a la Policía constituyen el punto de partida de la causa judicial, pues el asesino de Anabel no declarará en el juzgado hasta el día 27 y el padre de la niña, con una salud muy deteriorada, no pudo hacerlo al día siguiente de los hechos. El anciano pasó la noche en los calabozos y, cuando fue puesto a disposición del juez, no logró articular palabra. El magistrado lo dejó en libertad con cargos, si bien acordó una medida de alejamiento con respecto al asesino de su hija.

Las limitaciones físicas del septuagenario también han condicionado los extremos del alejamiento, como se desprende del auto en el que se acordó esta medida. El juez limitó la distancia a «un radio de 50 metros», dada la reducida «percepción visual» del padre de Anabel, que ha sufrido varios ictus, una angina de pecho, toma una fuerte medicación –ansiolíticos, entre otros fármacos– y tiene perdida casi la visión de un ojo. Por el otro tampoco ve bien.

IDEAL ha tenido acceso a la documentación de las primeras diligencias practicadas en esta causa judicial, en la que figura como investigado el padre de Anabel, Juan José F.F., de 71 años. El asesino de su hija, Enrique S.M., de 54 años y que ahora es 'gorrilla' en la zona donde tuvo lugar el suceso, aparece de momento como supuesto perjudicado.

En las actuaciones se incluye una fotografía del arma empleada –la que acompaña a esta información–. Se trata de una navaja «con las cachas de madera» que el anciano dijo no saber de dónde había salido, mientras que el supuesto perjudicado negó ser su dueño o portador. Es más, de acuerdo con su testimonio declaró ante la Policía que quien la llevaba era el padre de Anabel y que él «instintivamente, agarra la hoja de la navaja que portaba su agresor con las manos, cortándose en ellas y produciéndole heridas de las que sangraba abundantemente».

«¿Qué haces?»

A continuación, según Enrique S.M., se inició «un forcejeo entre ellos» y fue el anciano quien le produjo con la navaja «hasta cinco cortes en las manos tratando de llegar al cuerpo, cayendo al suelo ambos y golpeándose el declarante la cabeza contra la acera». Estando ambos en el suelo, llegó un hombre con un bastón. Era el hijo de Juan José, que según él le dijo: «¿Qué haces? ¿Qué haces?».

En este punto de la declaración, al ser preguntado si conocía al anciano, reveló que le apodaban 'el minero' y que la mujer de este es su prima. Acto seguido, manifestó que ya había sido «atacado» en dos ocasiones anteriores por él, «por lo que pasó con la niña». Las fechas en las que sitúa dichas agresiones serán claves para la investigación, pues Enrique pasó quince años entre rejas. La primera supuesta agresión –que no denunció– habría ocurrido hace unos quince años cuando, de acuerdo con su relato, «le atropelló con el coche». La segunda dijo que sucedió «hace unos trece o catorce años, el día de San Isidro, cuando se encontraba en un bar del Triunfo tomando café y Juan José «le tocó por la espalda». Al volverse, «vio que le golpeaba en la cabeza con una 'picha toro' –así denomina a la navaja que se empleó en la agresión– ocasionándole una brecha en la cabeza». Esa vez tampoco denunció. Fue entonces cuando contó a la Policía que en el año 1985 había matado a la niña de 'el minero' y que desde que salió de prisión no había mantenido contacto con él salvo en los dos supuestos ataques narrados.

«No, no»

De la diligencia policial de declaración de Juan José, el padre de Anabel, se desprende que se enteró en la comisaría de quién era la persona que según su versión le había intentado robar en Pedro Antonio de Alarcón. El instructor le dijo que la persona agredida por la que él estaba detenido «fue la persona condenada en 1985 por el asesinato de su hija». Esto le provocó «un estado de asombro absoluto». Empezó a costarle respirar y dijo: «No, no».

Juan José se llevó la mano al pecho y, como presentaba dificultades respiratorias, se solicitó de forma inmediata una ambulancia del 061, que lo asistió por una «subida de tensión» y lo llevó a continuación al hospital Virgen de las Nieves. Cuando estaba siendo trasladado por los servicios sanitarios, manifestó que «cuando salió de la clínica –en referencia al centro médico de Adeslas donde había acudido a acompañar a su hijo al traumatólogo– se le acercó un individuo solicitándole dinero». Sobre el arma, aseguró que «la navaja era del hombre que le pidió el dinero».

Hay una última novedad en la causa. Según las fuentes consultadas, ya se ha localizado a la testigo que afirmó en televisión que Enrique se autolesionó mientras llegaba la Policía. La mujer ha sido citada para el día 8 de mayo.