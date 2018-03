La verdad de los extraños coches camuflados que circulan por Granada: ¿qué esconden? ¿Qué se esconde detrás de estos estrafalarios envoltorios? ¿Por qué los decoran con extraños dibujos? ALEJANDRO MOLINA Viernes, 16 marzo 2018, 11:31

Las redes sociales, a menudo, se hacen eco de este fenómeno granadino. Ver coches camuflados subiendo constantemente a Sierra Nevada es un clásico en Granada. Pero, ¿qué se esconde detrás de estos estrafalarios envoltorios? ¿Por qué los decoran con extraños dibujos? Los motivos son variados, aunque el factor económico suele pesar.

Es habitual que las marcas saquen nuevas versiones de cada modelo con cierta rapidez. Siempre se corre el riesgo de que los potenciales clientes prefieran esperar a que salga al mercado la más nueva, sobre todo si han tenido oportunidad de verla circulando en periodo de pruebas. Es por ello que las firmas que acuden a Sierra Nevada optan por cubrirlos con todo tipo de materiales o pintarlos de manera que se distorsione la imagen de los fotógrafos. Y es que son muchas las revistas especializadas que captan las imágenes de estos coches en Sierra Nevada. En ocasiones, se llegan a usar lo que se denominan 'mulas', que no son más que antiguas carrocerías sobre los nuevos motores. Es alto secreto y eso explica también que ninguno de los conductores que por la estación deambulan estos días quiera hacer ningún tipo de declaración.

Otros lugares habituales para los test suelen ser el Circuito de Nürbumgring e incluso el Círculo Polar Ártico

Se podría pensar que las nuevas tecnologías deberían permitir testar todo sin la necesidad de salir a carretera, pero a juzgar por la gran afluencia a Sierra Nevada, parece claro que las pruebas reales siguen siendo imprescindibles.

¿Por qué Sierra Nevada?

Según se puede consultar en fuentes como la Dirección General de Tráfico, los test de altura son habituales a la hora de desarrollar cualquier modelo. Sierra Nevada combinaría esta posibilidad con una carretera en muy buenas condiciones, cercanía al mar y, por qué no, una buena planta hotelera para los grandes equipos que desplazan estas firmas.

Otros lugares habituales para los test suelen ser el Circuito de Nürbumgring e incluso el Círculo Polar Ártico.

Requisitos legales para hacer pruebas En España, las cuestiones relativas a la realización de pruebas y ensayo de vehículos están recogidas en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. En su artículo 47, se explica que se pueden otorgar permisos para realizar pruebas o ensayos que les permitirá. Se les permitirá hacerlos en autopistas, autovías y demás vías públicas del territorio nacional, para los que sea necesario sobrepasar las limitaciones genéricas de velocidad establecidas para este tipo de vías. Es en este artículo donde se explica que el límite de velocidad de los vehículos autorizados "salvo que la vía se haya cerrado al tráfico general, no podrá ser superior a 30 kilómetros por hora sobre la normalmente autorizada para la vía y vehículo de que se trate. Dichas pruebas no podrán efectuarse por vías urbanas, travesías ni por tramos en los que exista señalización específica que limite la velocidad". Para estos casos en los que se va a superar la velocidad de la vía, los interesados tienen que realizar una solicitud a la DGT y necesitan llevar la placa FV, según reza el artículo.

A lo largo de los últimos años por Sierra Nevada se han podido ver antes de salir al mercado coches como los primeros Smart, el Bugatti Veyron Super Sport en 2010 o el BMW i8 en julio de 2013. Durante estos días se pueden ver Porsche, BMW, Mercedes y también Dacia o Renault.

Estas pruebas no tienen que significar obligatoriamente circular a velocidades extremas

La afluencia de compañías automovilísticas es bien vista, además, por el sector hotelero de la estación y sus alrededores. Y es que los equipos humanos que se desplazan son grandes. Además de los coches, traen grandes camiones que son auténticos talleres rodantes e incluso su propio combustible.

Convivencia pacífica

En ocasiones algunas voces críticas han apuntado la peligrosidad de estas pruebas en carreteras abiertas. No en vano, en España se han producido accidentes mortales en los que se han visto envueltos estos coches. En Granada, un Mercedes en pruebas colisionó en 2009 en la carretera de la Cabra con un coche de Medio Ambiente cuyo conductor murió.

No obstante, estas pruebas no tienen que significar obligatoriamente circular a velocidades extremas. De hecho, a veces lo que se miden son cuestiones como el funcionamiento de aires acondicionados y demás. Desde el colectivo ciclista, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Ciclismo, Ángel Camarero, explica que no tiene constancia de incidentes graves con ciclistas en Sierra Nevada. "Casi todas las peñas plantean subidas a Sierra Nevada pero suelen ser en fin de semana y no hay tantos coches de pruebas. Lo que sí que sería conveniente es poner más señalización en esa carretera sobre la presencia de ciclistas, tal y como se puede ver en otras carreteras de la provincia", comenta este veterano ciclista.

Si está pensando en comprar un coche y no se decide, Sierra Nevada puede ser el mejor escaparate.