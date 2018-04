La venta 'pirata' persiste pese a que en 2017 sólo 8 manteros acabaron en los juzgados Vendedores ambulantes en Plaza Nueva. / ALFREDO AGUILAR La Policía Local ha llevado a cabo cerca de 600 incautaciones en los últimos 16 meses, pero estas infracciones han seguido en su mayoría la vía administrativa YENALIA HUERTAS Granada Martes, 24 abril 2018, 00:02

Aunque las mercancías que los manteros exhiben sobre las calles han ido cambiando en los últimos años, y los cedés han cedido el sitio a los artículos de moda falsificados, el 'top manta' sigue más vivo que nunca. Granada es, de hecho, en el mapa que dibujan las asociaciones nacionales en defensa de la marca y la propiedad intelectual, una de la ciudades donde más presencia tiene este tipo de venta irregular, junto al Levante, Murcia, Madrid y Barcelona.

La venta ambulante está regulada en las ordenanzas municipales y castigada en el Código Penal si lo que se venden son discos 'piratas' o artículos falsificados, pero lo cierto es que cada vez son menos los manteros que acaban en el banquillo. ¿El motivo? A diferencia de lo que ocurría hace años, cuando se podían celebrar en los juzgados de la Caleta decenas de vistas al mes por este tipo de infracciones, hoy ya no se venden prácticamente cedés ni deuvedés, y la mayoría de las actuaciones policiales acaban en la vía administrativa y no en la penal. Los agentes intervienen la mercancía y cuando el mantero logra huir sin tirar de la manta no acude luego a reclamarla para evitar la sanción –o la detención en caso de tratarse de falsificaciones–.

Los datos locales hablan por sí solos: desde el 1 de enero del año pasado hasta el pasado 11 de abril, la Policía Local de Granada realizó 598 incautaciones de mercancías a manteros, en las que se intervinieron 19.044 artículos, siendo en su mayoría –casi 8.600 piezas– «textiles falsificados».

Así consta en la estadística de la Policía Local de Granada, que lleva un estricto control de los artículos procedentes de la venta ilegal, así como de los que los que los manteros abandonan en vía pública o en mercadillos al percatarse de la presencia policial. En el ranking de la mercancía incautada –que termina en un almacén habilitado a tal efecto– siguen a las prendas de marca falsas, los bolsos y complementos, además de los cedés de música, con 2.012 discos intervenidos en los últimos 16 meses. Las gafas, la bisutería y los deuvedés de películas son los siguientes artículos de la lista, en cuyo final se sitúan los juegos, con solo 75 unidades retiradas de las aceras granadinas en el citado período. Las cifras reflejan así una realidad indiscutible: el 'top manta' se va adaptando a la demanda del consumidor; es un mercado reactivo.

Algunos jueces y fiscales consultados confirman ese descenso de causas penales por la venta de discos 'piratas' y otros artículos. Lo han notado en la práctica. Los datos que maneja el Decanato de los Juzgados de Granada reflejan, sin ir más lejos, que el año pasado sólo se incoaron ocho diligencias previas por delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Y este año, hasta los primeros días de abril, en la base de datos judicial sólo aparecían dos causas penales. Algunas fuentes consultadas atribuyen el descenso a «la política criminal del Gobierno». Si hay menos detenciones, aterrizan menos casos en los juzgados, como es lógico.

Modificación de la legislación

Para José Manuel Tourné, que es el director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede en Madrid, el descenso se produce «sobre todo» porque en 2010 se modificó la legislación, «condicionando la persecución de la venta ambulante a que existiera un beneficio mínimo de 400 euros». «Eso –añade– es una enorme torpeza, porque el delito contra la propiedad intelectual es un delito de mera actividad, que no deja huella, por lo que no sabemos cuánto ha vendido un mantero. Los 400 euros se pueden haber alcanzado en un día, en tres, en cinco, en una semana o en un mes». En su momento, la Policía calculaba que estos vendedores podían llegar a ingresar hasta 4.000 euros mensuales. «Hoy en día –reconoce Tourné– la cantidad probablemente no es esa».

Al modificarse la legislación, según agrega, muchos de los casos fueron archivados. Con posterioridad, en 2015, se volvió a modificar el Código Penal y pasó a considerarse un delito leve este tipo de venta. «Entonces sí que hay otra vez algunos procedimientos judiciales, pero es cierto que dada la dilación –el tiempo que tardan los procedimientos– pocos casos se judicializan y las policías locales prefieren retirar el material por vía de las infracciones administrativa, de las ordenanzas municipales, y no por vía judicial».

En cuanto a Granada, según Tourné, hasta 2008 había una proporción muy alta de manteros hasta que en 2008 el Ayuntamiento, con ayuda de los comerciantes, distribuyó carteles advirtiendo de que era una actividad ilegal. La Federación tiene constancia de que Granada es uno de los sitios que tradicionalmente suministra material «a todos los vendedores de la Costa del Sol». Calcula que, a día de hoy, manteros que vendan películas en la urbe pueden ser medio centenar, pero no más. En cuanto a la mercancía, confirma que hay menos presencia de películas, videojuegos y música, y más de bolsos, prendas de vestir, gafas de sol y otros productos de moda.

Si hay un letrado en Granada legitimado para hablar de este tipo de procesos es César Fernández Bustos. En la época en la que el 'top manta' brillaba en la estadística judicial, este abogado podía llegar a asistir a «entre 150 y 200 juicios al año». Como explica, entre 2000 y 2010 se produjo en España «un incremento notable» de los inmigrantes pendientes o sin posibilidad de regularización. Esta situación provocaba que quienes no tenían los 'papeles' en regla no podían acceder al mercado laboral y tenían que subsistir a través de la economía sumergida. Realizaban, como subraya Fernández Bustos, «trabajos precarios sin posibilidad de contrato o se dedicaban a la venta ambulante sin licencia bien de productos legales, bien de aquellos otros protegidos por la ley de propiedad intelectual o propiedad industrial, convirtiéndose por ello en un producto de venta ilegal».

Presiones al Gobierno

Durante ese período, los procesos judiciales por delitos contra la propiedad intelectual –venta de cedés o deuvedés piratas– o industrial –otros artículos falsificados– fueron numerosos, «siendo muy perseguidos principalmente por la presión que los productores y editores ejercieron sobre el Gobierno, hasta el punto que su regulación en el Código Penal fue sufriendo importantes transformaciones».

Los delitos relativos a la propiedad intelectual que se cometen con la venta ambulante se castigan con pena de prisión de 6 meses a 2 años. No obstante, como advierte el jurista, el Código Penal establece que «atendiendo a las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, se puede imponer pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días». En esos ilícitos se enmarca la venta de discos falsificados, la cual «en atención a los avances tecnológicos prácticamente se ha extinguido de forma natural».

Algo muy distinto ha ocurrido en los delitos contra la propiedad industrial, que lejos de mermar, están proliferando. Las penas son las mismas, si bien en estos ilícitos, como explica el letrado, el 'quid' de la cuestión es determinar qué o a quién se protege: «si al consumidor, que puede verse engañado al comprar un producto de una marca que resulta ser falso –algo no creíble en el caso de la venta ambulante–, o al titular de la marca, que al registrarla y pagar sus impuestos tiene el derecho a su utilización exclusiva». Muchas de las resoluciones acaban inclinándose entonces por lo que se conoce como «juicio de confundibilidad», que conlleva que solo merezcan castigo las réplicas que puedan confundirse con los originales «y no las burdas copias».

Aunque los castigos no sean elevados, pueden ocasionar «daños paralelos» a los extranjeros que los cometan –la mayoría de los manteros siguen siendo inmigrantes–. Puede afectarles, por ejemplo, a la hora de obtener la nacionalidad o dar lugar a la revocación del permiso de residencia. Por eso, este abogado lanza un mensaje: «Prevención y no represión», pues cree que el derecho administrativo es suficiente para dar respuesta a este tipo de venta ambulante.

«Trampa populista»

Por su parte, para el director de Andema (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca), José Antonio Moreno, los alcaldes no deben caer «en la trampa populista» que están intentando colocar determinados partidos que apuestan por una «supuesta política social». En su opinión, los ayuntamientos deben dar una respuesta que evite esa «competencia desleal» que hacen los manteros tanto a los establecimientos físicos como a los vendedores ambulantes que respetan la ley. Así, pide al Ayuntamiento de Granada lo mismo que al resto: «responsabilidad» con las competencias locales que tienen reconocidas y que con sus efectivos policiales apoyen al comercio y a las marcas. Y es que, a su juicio, no se debe perder nunca de vista que detrás de los manteros hay «verdaderas mafias» que están traficando con personas. Se estima que el comercio mundial de las falsificaciones mueve 338.000 millones de dólares y supone el 2,5% del comercio mundial ya. Si hablamos de la Unión Europea (UE), supone un 5%, detalla el director de Andema.«Son datos muy preocupantes», concluye.